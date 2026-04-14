Slovenska reprezentantka se seli v Dallas

Slovenska košarkarska reprezentantka Jessica Shepard se je po pričakovanjih uvrstila v finale italijanskega državnega prvenstva. Ob tem pa bo prihodnjo sezono igrala v severnoameriški ligi WNBA za Dallas Wings, kot so potrdili pri Košarkarski zvezi Slovenije.

V polfinalu Shepardova s Famila Schiom ni imela težav z Derthono. Prvo tekmo je njena ekipa dobila s 85:69 in drugo s 65:49. Shepard je na obeh tekmah igrala 20 minut in se izkazala s podobnim statističnim učinkom. Dosegla je deset točk, šest skokov in dve podaji ter 11 točk in štiri skoke.

V finalu bo Schio igral z Venezio, ki jo v naslednjih dneh čaka nastop na finalnem turnirju šesterice evrolige. Datum začetka finala še ni znan. Iz ZDA pa je prišla informacija, da bo Shepard v novi sezoni ženske različice lige NBA igrala za Dallas. V lanski sezoni je bila članica Minnesote.

Eva Lisec se je po pričakovanjih uvrstila v finale ruskega prvenstva. Jekaterinburg je dobil še tretjo tekmo polfinala proti Nadeždi. Slovenska reprezentantka je h gostujoči zmagi s 84:61 prispevala pet točk, sedem skokov in podajo. Finale, v katerem se bo Jekaterinburg pomeril z Dinamom iz Kurska, se bo začel v nedeljo.

Finalni turnir evrolige, ki bo v Zaragozi od srede do nedelje, z nestrpnostjo pričakujejo tudi v taboru Galatasaraya, za katerega igra Teja Oblak. Za slovensko kapetanko še ni jasno, ali bo lahko na turnirju tudi pomagala soigralkam.