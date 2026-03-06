Slovenske košarkarice si želijo nadgraditi svoje predstave

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je s petkovim večernim treningom začela priprave na drugi cikel kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2027. Najprej jih 11. marca čaka gostovanje v Rigi, na Kodeljevem pa bodo 14. marca gostile Estonijo in tri dni kasneje še Nizozemsko.

Zaradi klubskih obveznosti se je danes zbralo le prvih devet igralk, selektor David Gaspar pa v soboto pričakuje še Evo Lisec, Ajšo Sivka in Jessico Shepard. Kapetanka Teja Oblak bo z ekipo prvič vadila v nedeljo, mlada Tjaša Turnšek pa bo iz Litve pripotovala neposredno v Rigo, kamor reprezentantke potujejo v ponedeljek.

»Zavedamo se, kako pomembno kvalifikacijsko okno je pred nami. Želimo nadgraditi vse dobro, kar smo prikazale novembra, obenem pa odpraviti napake, ki so se nam pojavljale,« je po današnjem zboru povedala Zala Friškovec.

»Ekipa ima še precej rezerv. Smo zelo motivirane, vzdušje je odlično in čuti se tista prava energija, ki si jo na začetku reprezentančnega obdobja samo želiš. Pred nami so tekme v napornem ritmu, a v vsako bomo vstopile samozavestno in z jasnim ciljem. Pokazati najboljšo različico slovenske reprezentance ter si priigrati uvrstitev v drugi del kvalifikacij za evropsko prvenstvo,« je dodala članica madžarskega Soprona.

Teja Oblak bo ena izmed glavnih članic slovenske izbrane vrste. FOTO: Javier Soriano/AFP

Slovenke so kvalifikacije novembra začele z zmagama nad Latvijo in Estonijo ter porazom proti Nizozemski. Na letvici skupine B pri vrhu vlada precejšnja gneča, saj so Latvija, Slovenija in Nizozemska zbrale po dve zmagi in poraz, zadnja Estonija je bila trikrat poražena.

Napredovanje v drugi krog kvalifikacij, ki se bo začel novembra, si bosta priigrali prvouvrščeni reprezentanci vsake kvalifikacijske skupine ter tri najboljše tretjeuvrščene reprezentance. Slovenke so doslej zaigrale na zadnjih petih prvenstvih stare celine. Najboljšo uvrstitev so zabeležile na lanskem EP, ko so osvojile deveto mesto.