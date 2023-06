Slovenske košarkarice v Stožicah boljše od Črnogork

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je na predzadnji pripravljalni tekmi pred začetkom evropskega prvenstva, ki bo med 15. in 25. junijem v Sloveniji in Izraelu, v Ljubljani premagala Črno goro s 73:60 (54:48, 37:35, 19:12).

Izbranke grškega strokovnjaka na slovenski klopi Georgiosa Dikaioulakosa so uvodoma zagospodarile na stožiškem parketu in vodile z 10:4, a so jih tekmice hitro ujele in izenačile na 10:10. Do konca prvega polčasa se je odvijal enakovreden boj, domače igralke pa so se na veliki odmor odpravile s prednostjo dveh točk (37:35).

Slovenke so v drugi polovici tekme prevladovale in tekmice zasenčile v vseh prvinah, najvišjo prednost pa so si priigrale tik pred zadnjim zvokom sirene, ko so vodile s 15 točkami naskoka (73:58). Največ časa na igrišču so preživele Teja Oblak, Eva Lisec, Zala Friškovec, Ajša Sivka, Hana Ivanuša, Tina Jakovina in Lea Debeljak. Lisčeva je zbrala 19 točk in sedem skokov, Oblakova 17 točk in 12 asistenc, Friškovčeva pa je prispevala 13 točk, pobrala je tudi sedem žog pod obema obročema.

»Na današnji tekmi nam je malce primanjkovalo energije, vsaj takšen občutek je bil na začetku. Dobro je, da smo prebile led in zmagale v Stožicah, ki bodo v naslednjem obdobju prizorišče naših veliko pomembnejših nastopov,« je po zmagi nad Črnogorkami ocenila slovenska kapetanka Teja Oblak.

»V naši igri je bilo veliko vzponov in padcev. Na naslednjih tekmah bomo morale biti veliko bolj stanovitne, naša igra se ne sme porušiti ob prihodu igralk s klopi, veliko moramo delati na zbranosti,« je dodala Škofjeločanka in poudarila, da je v primerjavi z uvodnima tekmama z Madžarsko le viden napredek v igri.

Slovenske košarkarice, ki se bodo v skupinskem delu zaključnega turnirja stare celine v Ljubljani pomerile z Nemkami, Britankami in Francozinjami, v petek v Kranju čaka še generalka pred evropskim prvenstvom. Nov slovensko-črnogorski dvoboj se bo v dvorani Planina začel ob 18. uri.