Slovenski diamant v Nemčijo po nov zlat spominek

Leta 2017 je Luka Dončić prvič odpotoval na evropsko prvenstvo kot ne docela izbrušen dragulj. Pet let pozneje pričakuje svoj drugi eurobasket malone kot Cullinan, največji diamant na svetu s 3106 karati. Pri njem so tudi besede tako redke kot dragi kamni, toda pred jutrišnjim dvobojem slovenske košarkarske reprezentance s Srbijo ob 20.15 v že dolgo razprodanih Stožicah si je vzel nekaj minut za domačo sedmo silo. Spregovoril je o svojih septembrskih pričakovanjih, seveda tudi o rivalstvu in prijateljstvu z dvakratnim MVP lige NBA Nikolo Jokićem.

Kaj Dončića tako veže na slovensko izbrano vrsto? Zakaj uživa pri spopadanju s pritiskom? Kaj je po njegovi oceni razlog, da je Slovenija tako dobra? V kakšni formi je dobra dva tedna pred EP? Kakšen izziv bosta na eurobasketu Jokić in Giannis Antetokounmpo?