Slovenski košarkar zaradi poškodbe brez tekme z Nemčijo

Slovenska košarkarska reprezentanca se intenzivno pripravlja na sredin četrtfinalni obračun evropskega prvenstva proti Nemčiji. Selektor Aleksander Sekulić ne bo mogel računati na Marka Padjena, ki si je poškodoval koleno in bo potreboval nekaj dni mirovanja, je sporočila Košarkarska zveza Slovenije (KZS).

Četrtfinala v Rigi se bodo začela danes s tekmama Turčija - Poljska in Litva - Grčija, nadaljevala pa v sredo najprej z obračunom Finska - Gruzija in zvečer ob 20. uri s Slovenija - Nemčija.

Reprezentančna fizioterapevtska in zdravniška služba sta v minulih dneh pri igralcih uspešno oskrbeli vse posledice napornega ritma tekem evropskega prvenstva. Kljub temu bo imel selektor Aleksander Sekulić proti Nemčiji na voljo le 11 košarkarjev.

Na ponedeljkovem treningu si je koleno poškodoval Mark Padjen. Podrobni zdravstveni pregled je pokazal, da pri mlademu organizatorju igre ne gre za hujšo obliko poškodbe. Padjen je utrpel zvin stranske vezi desnega kolena in bo potreboval nekaj dni mirovanja.

»Čaka nas reprezentanca, ki je še brez poraza na tem prvenstvu. Krasi jih najboljši napad na turnirju in širok izbor izjemno kakovostnih igralcev iz najboljših evropskih in svetovnih lig. V tem trenutku veljalo za favorite številka ena tega prvenstva in tudi sredine tekme. Za nas bo to največji izziv doslej,« je pred tekmo z Nemčijo za spletno stran KZS dejal Sekulić.

»Ne smemo jim dovoliti, da razvijejo hitro igro z veliko protinapadi, zato bo izjemno pomemben tudi naš napad ter potrpežljivost in preciznost na obeh straneh igrišča,« je še dodal selektor.