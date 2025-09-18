Slovenski košarkarji kljub dobrem poletju drsijo po lestvici

Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) je objavila novo jakostno lestvico. Na vrhu ostajajo ZDA, na drugo mesto je z naslovom evropskega prvaka skočila Nemčija, Slovenija pa je nazadovala za tri mesta in je zdaj 14. reprezentanca na svetu.

Nemčija je zamenjala mesti s Srbijo, ki je izpadla v osmini finala eurobasketa, četrto pozicijo je zadržala Francija, po eno mesto pa sta pridobila Kanada in Avstralija. Največji preskok med prvimi petdesetimi reprezentancami je naredila Turčija, ki je s finalom EP s 27. mesta napredovala na dvanajsto.

Slovenija, ki je bila na lestvici z datumom 10. avgust 2021 četrta na svetu, zahvaljujoč skoku dvanajstih mest po polfinalu OI v Tokiu, je med evropskimi državami na devetem mestu. Pred njo so poleg Nemčije, Srbije in Francije še Španija, Litva, Latvija, Turčija in Grčija.

Slovenija bo v naslednjih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju igrala v skupini s Češko (23.), Estonijo (39.) in Švedsko (40.), v drugem delu pa so lahko njene tekmice Francija (4.), Finska (17.), Belgija (35.) in Madžarska (48.).