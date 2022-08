Slovenski košarkarji so se morali znova zelo potruditi za zmago

Slovenska moška košarkarska reprezentanca je v Istanbulu slavila še drugo zaporedno zmago. V današnji prijateljski tekmi je naša izbrana vrsta s 86:82 (61:54, 40:32, 22:16) premagala Ukrajino. Včeraj so varovanci Aleksandra Sekulića po podaljšku s 104:103 strli odpor Turkov.

Slovenska reprezentanca je tokrat igrala brez Gorana Dragića in Luke Dončića, ki sta dobila prosto. Tako so priložnost dobili nekateri košarkarji, ki so bili proti Turčiji manj obremenjeni. Selektor Sekulić je na klopi pustil le Jakoba Čebaška in Jurija Macuro.

Največ točk (po 13) so za Slovenijo dosegli Jaka Blažič, Aleksej Nikolić in Zoran Dragić. Mike Tobey je končal pri 12 točkah in sedmih skokih, deset točk je dodal še Edo Murić. Za zmago so se morali naši igralci znova zelo potruditi, čeprav so imeli ves čas prednost. Največja je znašala osem točk, v zadnji sekundi prvega polčasa jo je s košem postavil Edo Murić.

Največ preglavic povzročal nekdanji član Olimpije

Tudi po tretji četrtini so Slovenci vodili, toda v zadnjih desetih minutah so tekmeci pritisnili, pri čemer je predvsem mladi Issuf Sannon (18 točk), nekdanji član Olimpije, našim povzročal precej težav. Sekulić je po znižanju prednosti na 62:64 v igro spet poslal Tobeyja, kljub temu pa je Ukrajina prišla do izenačenja na 73:73. Ko je Zoran Dragić dobil tehnično napako, je sledilo še prvo ukrajinsko vodstvo po uvodnih minutah, a so v finišu tekme Slovenci vendarle postavili stvari na svoje mesto.

Za to sta poskrbela predvsem Murić in Blažič, ki sta dosegla trojki za vodstvo z 79:76, v predzadnji minuti pa je eno dodal še Nikolić, zaostanka (76:84) pa Ukrajinci kljub vztrajnosti niso več nadomestili.

»Prvi polčas je bil po naših notah, željah, predvsem v obrambi. V drugem smo jim dovolili, da so se razigrali in dosegli več lahkih košev. Napadalni skok jim je dal dodatno energijo. Skoraj jim je uspel preobrat, a smo nat, kot je zadnje čase že kar navada, našli način, da smo se pobrali in zmagali. Ko nas ekipe stisnejo, se moramo odzvati bolje. Tokrat se je izšlo dobro, zato lahko igramo z veliko samozavesti. Nekatere igralce moramo še vrniti v ritem tekem, treba jim je pomagati, da bomo lahko spočili nosilce igre,« je izjavil Sekulić.

Slovenci bodo priprave za bližnje evropsko prvenstvo in kvalifikacije za svetovno prvenstvo nadaljevali prihodnji teden, ko jih čakata še dve prijateljski tekmi; v sredo proti Srbiji v Stožicah in v soboto proti Hrvaški v Celju.