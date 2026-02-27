  • Delo mediji d.o.o.
Košarka

Slovenija dominantno proti Češki: Igrali so srčno in eden za drugega

V Kopru sta se na kvalifikacijski tekmi za uvrstitev na svetovno prvenstvo 2027 srečali Slovenija in Češka. Naši fantje so bili boljši z 99:59
Gregor Hrovat je danes igral odlično. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Gregor Hrovat je danes igral odlično. FOTO: Voranc Vogel/Delo
M. Ru., STA
27. 2. 2026 | 20:33
27. 2. 2026 | 21:34
4:10
Slovenska košarkarska reprezentanca je v 3. krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Bonifiki premagala Češko ter se z njo izenačila na prvem mestu v skupini H. (20:16, 44:36, 75:50). Naši fantje so tudi z odlično igro mladih košarkarjev najbolje igrali v tretji četrtini, ko so pridobili največjo prednost. 

Ogledniki iz lige NBA že vedo, zakaj pogledujejo proti Bonifiki

»Več faktorjev je, ki so poskrbeli, da se je tekma končala, kot se je. Prvi je Klemen Prepelić, ki je prišel z letala dobesedno v dvorano, drugi je, da smo dobro preučili Čehe in njihovo igro. Tudi sam jih dobro poznam. Poleg tega je ta ekipa igrala tudi zelo srčno, igrali so eden za drugega, se borili. Na koncu je bilo za tekmeca zelo težko, da je sploh zadel, mi pa smo dobili veliko samozavesti,« je po tekmi dejal slovenski selektor Aleksander Sekulić. 

»Ne spomnim se, da bi tako dobrega tekmeca v kvalifikacijah premagali s takšno razliko. Zelo pomembna zmaga, zmagali smo za 40 točk proti ekipi, ki doslej še ni doživela poraza,« pa je dejal eden izmed junakov tekme Klemen Prepelić. 

Slovenci so začeli nervozno, z napakami in zgrešenimi meti. Predvsem trojke v tem delu igre Slovencem nikakor niso stekle (1/9), a so bili tudi tekmeci nenatančni. Vendar so Čehi nato začeli zadevati z razdalje, s tremi zaporednimi trojkami so se povsem približali (15:16), je pa po protinapadu Žak Smrekar dosegel koš v zadnji desetinki za 20:16.

Podobno je bilo v drugi četrtini. Slovenija je prišla do malo večjega naskoka (30:22), ni pa mogla pobegniti na še bolj varno prednost. Še vedno je šepal met za tri (do polčasa le 2/16), kjer so bili Čehi boljši, poleg tega so s skoki prihajali do drugih ali tretjih akcij. A vseeno je bilo to ob bolj zbranih Slovencih pri metu za dve točki in prostih metih dovolj, da je Slovenija ostala v vodstvu za osem točk (44:36).

Klemen Prepelič se je v slovensko reprezentanco ekspresno vrnil po igranju za Dubaj. FOTO: Gints Ivuskans/AFP
Klemen Prepelič se je v slovensko reprezentanco ekspresno vrnil po igranju za Dubaj. FOTO: Gints Ivuskans/AFP

Je pa potem v uvodu drugega dela končno steklo še tisto, kar je Sloveniji manjkalo; po petih trojkah (tri Žiga Samar, dve Urban Kroflič) je razlika hitro narasla na dvomestno število, po protinapadu Luke Ščuke pa prvič na tekmi še na +20 (66:46). S trojko je potem gledalce na noge dvignil še Alen Omić, zdaj povsem sproščeni Slovenci pa so se "razleteli" po igrišču in popolnoma prevzeli nadzor na tekmi. Za tri sta zadela še Luka Ščuka in Robert Jurković, prednost pred zadnjim delom pa je narasla na +25 (75:50).

Zadnja četrtina je bila tako le še formalnost, strelsko vlogo z razdalje pa je s tremi trojkami najprej prevzel Stefan Joksimović in poskrbel za preseženo mejo +30 (84:52). Čehi so se vdali v usodo že precej pred koncem, razigrani Slovenci (ob koncu je tri trojke zadel še Gregor Hrovat) pa so zasluženo dobili aplavz navijačev na Bonifiki, končali s +40, pred koncem pa so se prijazno ustavili in Čehom niso postregli stotice.

Najboljša pri domačih sta bila Samar z 19 in Horvat s 17 točkami. V tretjem kvalifikacijskem ciklu bodo Slovenci julija igrali v Estoniji in gostili Švedsko. Iz skupinskega dela bodo v drugi del napredovale prve tri reprezentance iz vsake od osmih skupin. 

»Mislim, da smo v drugem polčasu zadeli 14 trojk. Pred nadaljevanjem smo naredili nekaj majhnih sprememb, da smo poskrbeli za naše strelce. A ključen je bil skok v napadu, ko je bilo nato lahko zadevati. A to je vendarle samo ena tekma v kvalifikacijah, čeprav moraš biti zadovoljen, ko zmagaš za 40 točk,« je črto pod tekmo potegnil Sekulić. 

 

 

   

 

