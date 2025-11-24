Slovenski reprezentanci se je pridružil tudi Prepelič

Slovenska moška košarkarska reprezentanca se je zbrala v Kopru, kjer jo v petek čaka uvodna tekma kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu leta 2027 proti izbrani vrsti Estonije. Moštvu trenerja Aleksandra Sekulića se je naknadno pridružil tudi Bine Prepelič.

V Kopru se bo zbralo 15 košarkarjev, med katerimi pa ni kar polovice članov z letošnjega evropskega prvenstva na Poljskem, Finskem, v Cipru in Latviji. Do petkove tekme z Estonijo (ob 18. uri) bodo v Bonifiki opravili sedem treningov. Na današnjem treningu so zaradi klubskih obveznosti manjkali Žiga Samar, Martin Krampelj in Rok Radović.

Glede na sistem tekmovanja bo vsak dvoboj pomemben, saj bodo ekipe, ki se bodo uvrstile v drugi del, prenesle vse točke iz prvih šestih tekem. Za pot na SP, ki bo v Katarju, bo treba odigrati 12 dvobojev. V prvem ciklusu bo Slovenija odigrala še eno tekmo, in sicer v ponedeljek, 1. decembra, s Švedsko v Göteborgu.

Barve naše vrste bodo zastopali Miha Cerkvenik, Gregor Glas, Gregor Hrovat, Stefan Joksimović, Robert Jurković, Martin Krampelj, Urban Kroflič, Aljaž Kunc, Alen Omić, Bine Prepelič, Rok Radović, Žiga Samar, Žak Smrekar, Leon Stergar in Tim Tomažič.

V slovenski reprezentanci z eurobasketa 2025 manjkajo Luka Dončić, Klemen Prepelič, Aleksej Nikolić, Luka Ščuka, Mark Padjen in Edo Murić.