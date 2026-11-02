Slovenski reprezentant v hudih bolečinah zapustil parket

Slovenski košarkar Žiga Samar je v nedeljo v šestem krogu španskega prvenstva na gostovanju njegovega Burgosa pri madridskemu Realu staknil poškodbo rame. V hudih bolečinah in krikih je zapustil parket, pod vprašajem pa je tudi nastop za reprezentanco konec meseca v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027.

Petindvajsetletni slovenski organizator igre se je v tretji četrtini tekme v boju za žogo zapletel z Damianom Jonesom. Nerodno je padel, ob tem pa mu je obrnilo levo ramo. V hudih bolečinah in krikih je zapustil parket. Pred tem je slovenski reprezentant v desetih minutah za Burgos prispeval dve točki, dva skoka in podajo, dvoboj so na koncu dobili Madridčani z 90:79.

Podrobnosti poškodbe za zdaj niso znane, Jeseničana pa čakajo nadaljnji zdravstveni pregledi, je na spletni strani zapisala španska ekipa. V primeru hujše poškodbe bo Samar izpustil reprezentančno akcijo konec novembra, ko se bo Slovenija v kvalifikacijah za SP prihodnje leto pomerila s Finsko in Madžarsko. Še en slovenski košarkar pri Burgosu Vlatko Čančar po poletni vrnitvi v ekipo zaradi poškodbe kolena v tej sezoni prav tako še ni zaigral.