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Slovenski up se je približal številkam Luke Dončića

Stefan Joksimović je odigral najboljšo tekmo kariere. Zbral je 15 točk in šest skokov ter se s svojim dosežkom pridružil Rickyju Rubiu in Luki Dončiću.
Najmanj 15 točk, šest skokov in oceno 20 sta pred Joksimovićem v španski ligi zabeležila le dva igralca, mlajša od 18 let. FOTO: Markus Fischer/Imago/passion2press Via Reuters
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Najmanj 15 točk, šest skokov in oceno 20 sta pred Joksimovićem v španski ligi zabeležila le dva igralca, mlajša od 18 let. FOTO: Markus Fischer/Imago/passion2press Via Reuters
T. E.
2. 11. 2026 | 13:25
2. 11. 2026 | 13:38
2:25
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Sinoči je košarkarski klub Baskonia, pri katerem igra mladi slovenski as Stefan Joksimović, s 106:83 ugnal Manreso, zadnjeuvrščeno ekipo španskega prvenstva. Sedemnajstletni Slovenec je odigral tekmo kariere, na kateri je vknjižil 15 točk, šest skokov in tri podaje ter si tako priigral oceno 20. Zadel je štiri od sedmih metov iz igre, s črte za proste mete pa je metal 70-odstotno (7/10). 

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Najmanj 15 točk, šest skokov in oceno 20 sta pred Joksimovićem v španski ligi zabeležila le dva igralca, mlajša od 18 let. Prvi je bil sloviti španski košarkar Ricky Rubio, nekdanji igralec Barcelone, Minnesote in Clevelanda. Drugi je bil izvrstni Slovenec Luka Dončić v dresu madridskega Reala. Ljubljančanu je to uspelo še pred dopolnjenim 17. letom v sezoni 2015/16, ko si je prislužil oceno 22 (15 točk in šest skokov).

Najkoristnejši igralec nedavnega evropska prvenstva do 18 let se je z odličnim nastopom prebil še na dve pomembni lestvici. Zavhitel se je na peto mesto po številu točk na posamezni tekmi med košarkarji, mlajšimi od 18 leta. Prvo mesto pripada Rubiu, ki je s 25 točkami rekorder. Poleg tega pa je Joksimoviću uspel šesti najboljši rezultat glede na indeks učinkovitosti (ocena). V tej kategoriji si mesto na vrhu delita Dončić in Rubio, oba z oceno 34. 

Joksimović je obenem podrl klubske rekorde. Zbral je drugo najvišje število točk in najvišjo oceno med mladoletnimi košarkarji Baskonie. Izboljšal je tudi svoj prejšnji rekord po številu zbranih skokov (4) na eni sami tekmi med igralci, mlajšimi od 18 let. Naslednji dvoboj Baskonio čaka v evroligi, ko se bo v četrtek pomerila s turškim Fenerbahčejem. 

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