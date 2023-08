Slovenskim košarkarjem se odpira pot tudi na eurobasket 2025

Slovenska moška košarkarska reprezentanca bo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2025 igrala v skupini A z Ukrajino, Izraelom in Portugalsko. Žreb za eurobasket, ki ga bodo med 27. avgustom in 14. septembrom 2025 gostili Latvija, Ciper, Finska in Poljska, so danes opravili v Münchnu.

Slovenija je bila kot ena izmed najboljših štirih evropskih zasedb na lestvici Mednarodne košarkarske zveze FIBA v prvem bobnu skupaj s Španijo, Francijo in Srbijo. Na evropsko prvenstvo bo napredovalo 24 od 32 sodelujočih reprezentanc v kvalifikacijah oziroma po tri najboljše v posamezni skupini. Če bo katera od prirediteljic EP zasedla zadnje mesto, bosta v tistih skupinah napredovali po dve najboljši reprezentanci in država gostiteljica.

V kvalifikacijah bodo na voljo trije cikli, in sicer med 19. in 27. februarjem 2024, med 18. in 26. novembrom 2024 ter med 17. in 25. februarjem 2025. Vsaka ekipa bo odigrala po dve tekmi v ciklu.

Razplet žreba kvalifikacijskih skupin za EP 2025:

Skupina A: Slovenija, Ukrajina, Izrael, Portugalska

Skupina B: Italija, Turčija, Madžarska, Islandija

Skupina C: Španija, Latvija, Belgija, Slovaška

Skupina D: Nemčija, Črna gora, Bolgarija, Švedska

Skupina E: Francija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Ciper

Skupina F: Grčija, Češka, Nizozemska, Velika Britanija

Skupina G: Srbija, Finska, Gruzija, Danska

Skupina H: Litva, Poljska, Estonija, Severna Makedonija