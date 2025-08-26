Slovenskim košarkarjem je srečo zaželel tudi nogometni as

Sloveniski košarkarji so v Katovicah opravili prvi trening pred začetkom 42. evropskega prvenstva. Igralci in strokovni štab se zavedajo, da je lahko že četrtkova prva tekma proti Poljakom odločilna, zato napovedujejo boj za vsako žogo in centimeter igrišča v dvorani Spodek.

Naša reprezentanca je na Poljsko pripotovala včeraj zvečer. Danes je v hotelu opravila vaje v fitnesu, v dvorani je bila na voljo za uradno fotografiranje, zvečer pa je preizkusila parket v dvorani, ki bo v času eurobasketa sprejela okoli 9000 gledalcev.

Slovenci so se s Poljaki nazadnje srečali v četrtfinalu prejšnjega EP 2022 v Berlinu. Zmagali so Poljaki, ki so nato prvenstvo končali na četrtem mestu, Slovenci pa so razočarani odpotovali domov.

»Zavedamo se, kako pomembna je lahko prva tekma. Trdno smo odločeni, da se Poljakom oddolžimo za tisti poraz, a se hkrati zavedamo, da bo tekma tokrat pred njihovo bučno publiko in da le Luka Dončić ne bo dovolj za zmago. Prav vsi mu moramo pomagati in skupaj priti do zmage, ki nam bi omogočila bolj sproščeno nadaljevanje,« je po treningu dejal Luka Ščuka.

Reprezentanco je v dvorani Spodek obiskal slovenski nogometni reprezentant Erik Janža, ki se je pripeljal iz bližnjega kraja Zabrze, kjer igra za tamkajšnji Gornik. Kot je branilec povedal zbranim slovenskim novinarjem po treningu, si je že od nekdaj želel ogledati Dončića v akciji, saj je njegov velik navijač. Po skupinskem fotografiranju je reprezentantom zaželel veliko sreče in uspeha na evropskem prvenstvu ter jim sporočil: »Verjamem v vas in vem, da boste pokazali veliko srce. Tekma proti Poljski bo naporna, saj so navijači nadvse glasni, a s pravim pristopom in bojevitostjo lahko prvenstvo odprete z dvema točkama.«

V Katovicah približno 1000 slovenskih navijačev

V Katovicah bo Slovenijo spodbujalo tudi lepo število navijačev. Po podatkih Nomaga, ki je uradna turistična agencija in prevoznik Košarkarske zveze Slovenije, bo na prvih dveh tekmah – proti Poljski v četrtek in v soboto s Francijo – približno 1000 slovenskih navijačev.

Do uvodnega dvoboja na prvenstvu bo naša reprezentanca skupaj opravila štiri treninge, čaka pa jo še nekaj uradnih obveznosti, med drugim jutri zvečer novinarska konferenca, na kateri bosta spregovorila selektor Aleksander Sekulić in prvi zvezdnik v Katovicah Luka Dončić.

Slovenija bo v Katovicah odigrala pet tekem. V četrtek ob 20.30 jo čaka Poljska, v soboto ob 17. uri sledi Francija, v nedeljo ob 14.00 Belgija, po dnevu premora pa v torek in sredo še Islandija ter Izrael.

V izločilne boje v Rigo se bodo uvrstile prve štiri reprezentance iz vsake od štirih predtekmovalnih skupin, ki bodo potekale še na Cipru, Finskem in v Latviji.