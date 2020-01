Slovesno ob visokem jubileju KZS

Ljubljanska dvorana Tabor je bila prizorišče ustanovne seje skupščine KZS, danes je sprejela številne rodove zaljubljencev v košarko. FOTO: Roman Šipić

Ljubljana – Košarkarska zveza Slovenije je drevi slovesno in hkrati prešerno proslavila svoj 70. rojstni dan. V ljubljanski dvorani Tabor, v kateri je bila 15. januarja 1950 ustanovna seja skupščine KZS, so se zbrali zastopniki številnih rodov, ki so obudili spomine na prehojeno pot ter se zabavali ob koncertu vsestranskega umetnika in košarkarskega navdušencaPredsednik zvezeje med krašim nagovorom poudaril: »Vesel in ponosen sem, da smo se zbrali v dvorani, kjer se je vse skupaj začelo. Jubilej bomo letos počastili še nekajkrat, glavno praznovanje pa bomo pripravili jeseni, ko bo luč sveta ugledal film o poti naše izbrane vrste na evropski prestol.«