Sloviti Laker ga je okrcal: Z Dončićem bi zaslužil ogromno denarja

Posel Los Angeles Lakers na poletni tržnici je bolj kot ne končan, trenutno imajo pod pogodbo kar 16 igralcev za prihodnjo sezono, a še vedno iščejo okrepitve. Predvsem to velja za položaj krila in krilnega centra, kjer je bil Jonathan Kuminga glavna tarča, a nekoč veliki up Golden State Warriors ne želi pristati na nižjo pogodbo v Los Angelesu.

Novinarji lige NBA, ki so se zbrali v Las Vegasu na poletni ligi, poročajo, da so pogovori med Atlanto in Los Angelesom zastali, a Jezerniki ne obupujejo. Pripravljeni so čakati nekoliko dlje, nekdanji Laker Mychal Thompson, tudi oče nekdanjega Dončićevega soigralca Klaya Thompsona, pa ne razume, zakaj Kuminga ne pride v Los Angeles.

»Želim si, da bi imel telefonsko številko Kuminge, morda jo ima Klay. Podpisati mora za Lakers. To bi bila zanj izjemna priložnost. Prišel bi kot član začetne peterke in igral za tako izpostavljeno moštvo, kot so LA Lakers. Vsi v ligi bi ga spremljali. Lahko bi tekel v protinapade in po podajah Luke Dončića zabijal žoge iz zraka. Če podpiše, bi si s tem ustvaril odlično izhodišče za prihodnost. Ne vem, zakaj se tako dolgo obotavlja. Drži, res bi zaslužil le 10 milijonov, a bi že v naslednji sezoni zaradi Dončića lahko zaslužil veliko, veliko več,« pravi 71-letni Thompson, ki je za LA igral med leti 1987 in 1991.

Kuminga naj bi si želel pogodbo v višini 20 milijonov dolarjev na sezono, kolikor pa Los Angeles ne more ponuditi. Lahko mu podobno pogodbo ponudijo v Atlanti, s Hawks se vodstvo Lakers pogovarja o možnosti t.i. sign-and-trade dogovora, a v Atlanti zaenkrat še niso navdušeni nad ponudbo Los Angelesa, ki se v poslu želi »znebiti« tudi Jarreda Vanderbilta.

Rob Pelinka si je s sodelavci že zagotovil alternativno možnost, če posel s Kumingo pade v vodo. Podpisali so enoletno minimalno pogodbo s krilnim igralcem Matissom Thybullom, ki bi lahko bil velika okrepitev v obrambi, če bo ostal zdrav.