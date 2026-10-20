Sloviti medij o Dončiću: Pri tem v ligi NBA nima konkurence

Pred začetkom nove sezone lige NBA stavnice košarkarjev Los Angeles Lakers ne uvrščajo v najožji krog favoritov, v zahodni konferenci sta pričakovano pred vsemi San Antonio in Oklahoma, precej bolj optimistični pa so pri slavnem mediju Sports Illustrated. Njihov novinar Liam McKeone Jezernikom napoveduje tretje mesto v zahodni konferenci in nato pohod vse do konferenčnega finala, glavni razlog za optimizem pa je seveda igra slovenskega zvezdnika Luke Dončića. McKeone v prvem krogu končnice napoveduje zmago Los Angelesa nad Houstonom, to bi bila repriza dvoboja prvega kroga iz letošnje pomladi, nato pa še precej večje presenečenje. V konferenčnem polfinalu naj bi Dončić in druščina izločili prvake izpred dveh sezon in stavniške favorite Oklahoma City Thunder, šele v finalu Zahoda pa naj ...