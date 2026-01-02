Sloviti Miller nezadovoljen z Dončićevo obrambo

Los Angeles Lakers slovenskega košarkarja Luke Dončića so na zadnji dan prejšnjega leta utrpeli visok poraz proti Detroit Pistons, ki so Jezernike premagali za 22 točk (128:106). Los Angeles je sezono dobro začel s 15 zmagami in štirimi porazi, a se je rezultatska forma poslabšala, tako da so Jezerniki padli na peto mesto zahodne konference.

Ob tem je igra v obrambi ves čas pešala, kljub temu da je trener JJ Redick igri v obrambi posvečal dodatno pozornost. Trenutno so Jezerniki na 25. mestu po obrambni oceni. Med tekmo z Detroitom je nekdanji košarkar Reggie Miller, izrazil svoje nezadovoljstvo z Dončićevo obrambno predstavo.

Legendarni Miller, ki je celotno kariero preživel pri Indiana Pacers, se je osredotočil na akcijo, v kateri 26-letni Ljubljančan ni pomagal pri obrambi. »Poglejte Luko tukaj. Luka, lahko malo premakneš noge in pomagaš. Kaj naredi? Samo dvigne roko. To bi bilo zame moteče,« je bil kritičen Miller, ki je nadaljeval, da se mora Dončić izboljšati: »In Luko imam rad. Je odličen za našo igro. Po prvih rezultatih je trenutno vodilni dobitnik glasov, kajne? Vendar moraš biti boljši v obrambi. Takšna je celotna sezona Lakers.«

Naslednja tekma Jezernikov bo jutri ob 4.30. V losangeleško Crypto.com areno prihajajo Memphis Grizzlies, ki so devetouvrščena ekipa zahoda.