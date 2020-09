FOTO:Slovo prvakov, Denver še živi

Orlando

Nikola Jokić še ni sklenil sezone. FOTO: Kim Klement/USA TODAY Sports

- Boston Celtics so dobili odločilno sedmo tekmo polfinala vzhodne konference lige NBA proti branilcem naslova prvakov Totonto Raptors (92:87) in se bodo v konferenčnem finalu pomerili z Miamijem našega zvezdnikaNa zahodu še nista znana finalista. Denver je namreč s 111:105 premagal LA Clippers in serijo znižal na 2:3 v zmagah. Drugi par je LA Lakers vs. Houston (3–1).je bil prvi strelec Bostona z 29 točkami,jih je zbral 21,16 in14.Za Toronto jedosegel 20 točk,jih je dodal 16,14,13 in11.Tretji nosilci lige NBA se bodo v finalu vzhoda pomerili s petim nosilcem Miamijem, ki je v polfinalu s 4:1 v zmagah izločil favorizirane Milwaukee Bucks. Kelti so v rednem delu sezone, ki jo je marca prekinila koronavirusna pandemija, sicer dvakrat premagali vročico, enkrat pa izgubili in to avgusta v nadaljevanju sezone v floridskem mehurčku, ko je Dragićeva ekipa zmagala s 112:106.To bo prvič v zgodovini lige NBA oziroma od leta 1984, ko je liga prešla na format 16 ekip v končnici, da v konferenčnem finalu ne bo ne prvega ne drugega nosilca vzhoda, medtem ko je na zahodu že nekajkrat prišlo do takšnega finala. Nazadnje je do podobnega finala vzhodne konference prišlo leta 1969, ko je četrti nosilec Boston premagal tretjega New York.V polfinalu zahoda pa so Denver Nuggets, ki v končnici ne igra, na peti tekmi s 111:105 premagali Los Angeles Clippers in njihovo prednost v boju na štiri zmage znižali na 2:3. Junak večera je bilki je ekipo v zadnji četrtini popeljal proti preobratu in skupno dosegel 26 točk,jih je k zmagi dodal 22 in 14 skokov,pa 17 točk.Prvi strelec LA Clippers, ki so v uvodnem krogu izločili Dallas Mavericks, je bils 30 točkami.