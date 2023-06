Slovo slovenskih košarkarjev v osmini finala

Slovenska košarkarska reprezentanca do 19 let je v osmini finala sklenila svoje nastope na svetovnem prvenstvu na Madžarskem. Potem ko so je z zmago nad Madagaskarjem prebila iz skupinskega dela, je že dan kasneje Sloveniji v osmini finala nasproti stala reprezentanca Kanade, ki je tekmo dobila z 90:69.

Slovenci so bili konkurenčni do zaključka prvega polčasa, pred odmorom se je Kanada prvič nekoliko odlepila (+8) in na začetku tretje četrtine vodstvo še nadgradila. Slovenija se je enkrat še uspela približati, po polaganju Sergeja Macure (s 15 točkami najboljši strelec Slovenije) je semafor kazal -12, a je takoj na drugi strani s trojko odgovoril Elijah Fischer in upanja na slovenski preobrat je bilo hitro konec.

Skromen predvsem met za tri točke

Pri Slovencih je tokrat odpovedal predvsem met iz igre, za tri točke so metali skromnih 5/24 (20 %), za dve pa 19/46 (41 %). Izgubili so tudi skok (51:42) in že ob hitrem pogledu na statistiko je jasno, da so bili Kanadčani tokrat boljši.

Ob 15 točkah Macure je bil drugi slovenski strelec Jan Vide, ki je dosegel 12 točk. Pri Kanadi je izstopal Fischer z 18 točkami in 11 skoki. Slovenija se tako v osmini finala poslavlja od svetovnega prvenstva.