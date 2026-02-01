Smejalo se je tekmecu z nabora

Košarkarji Charlotte Hornets so trenutno ena najbolj vročih ekip v ligi NBA. So v nizu šestih zaporednih zmag, zadnjo so zabeležili na domačem igrišču, ko so s 111:106 premagali San Antonio.

S serijo, ki je trenutno nima nobena ekipa v ligi, sami pa je niso imeli že od leta 2016, se približujejo mestom, ki zagotavljajo nastop v končnici, trenutno so z 22 zmagami na 11. mestu vzhodne konference, za želenim desetim zaostajajo dve zmagi.

Brandon Miller je za gostitelje dosegel 26 točk in osem skokov, njegova ekipa je že vodila za dvajset točk, a so se tekmeci približali na tri, Victor Wembanyama je imel dobro minuto in pol pred koncem priložnost za izenačenje, vendar je zgrešil met za tri točke. Miller, ki je bil na naboru NBA leta 2023 izbran tik za Wembanyamo, je to na drugi strani kaznoval z dvema zadetima prostima metoma, drugi je bil že njegov 38. zadeti zapovrstjo.

Joel Embiid je bil nerešljiva uganaka za košarkarje Nere Orleansa. FOTO: Bill Streicher/Imagn Images Via Reuters Connect

»Moram sneti kapo. Pokazali so borbenost in tekmovalnost, niso se hoteli predati. Njihova obramba je bila odlična, tako da smo imeli težko delo, a se je srečno končalo,« je po zmagi dejal Miller.

Četrto zaporedno zmago je vknjižila Minnesota, za katero je pri zmagi s 131:114 v gosteh pri Memphisu Anthony Edwards prispeval 33 točk, Julius Randle pa 27.

Embiid nasul 40 točk, a ni bil zadovoljen

V Philadelphii je Joel Embiid dosegel 40 točk in zbral 11 skokov, 17 točk je prispeval v zadnji četrtini, s čimer je pomagal 76ers ohraniti zmago s 124:114 nad New Orleans Pelicans, le nekaj ur po tem, ko so njihovega zvezdnika Paula Georgea suspendirali za 25 tekem. Kazen si je prislužil zaradi kršitve programa NBA za boj proti drogam.

George je za ESPN povedal, da je pomotoma vzel neodobreno zdravilo kot del zdravljenja duševnih motenj, in obljubil, da bo svoj čas izkoristil za to, da se bo pripravil pomagati ekipi, ko se bo marca lahko vrnil.

Philadelphia je vodila večji del tekme, zmago pa postavila pod vprašaj ob koncu, ko so gosti povedli s 105:104. Toda končnica je vendarle pripadla Philadelphii, ki je celo prišla do zanesljive zmage, tretje v nizu.

Dopinški grešnik Paul George je pomotoma neodobreno zdravilo za duševne motnje in si prislužil 25 tekem prepovedi. FOTO: Bill Streicher/Imagn Images Via Reuters Connect

»Pravzaprav mislim, da sem imel slabo tekmo. Zgrešil sem veliko lahkih metov. Učinkovitost ni bila dovolj dobra, ne vem, kako sem nabral toliko točk. Sem pa vesel, da smo v zadnji četrtini s pravimi potezami prišli do zmage,« nad svojo igro ni bil posebej navdušen Embiid, ki je 40 točk dosegel prvič v sezoni. Saddiq Bey je bil najučinkovitejši pri pelikanih, dosegel je 34 točk.

Indiana je s 129:124 ugnala Atlanto, Houston pa doma Dallas s 111:107. Šest igralcev Houstona je doseglo dvomestno število točk, Dallas, nekdanji klub slovenskega zvezdnika Luke Dončića, pa je kljub 34 točkam in 12 skokom 19-letnega novinca Cooperja Flagga ostal praznih rok.