»Smo evropski prvaki in moramo biti favoriti«

22

točke na tekmo dosega Klemen Prepelič v španski ligi, v kateri je najučinkovitejši strelec

Konec nepozabnega finala v Istanbulu sta slovenska branilca pričakala objeta in v solzah. FOTO: FIBA

Morgan kot Vidmar

Maribor –insta odigrala ogromno vlogo v slovenski reprezentanci v finalu EP 2017 s Srbijo, ko sta poškodovaniin izmučenispremljala zadnjo četrtino s klopi. V neuspešnih kvalifikacijah za lansko SP sta bila pogosto odsotna (Prepelič je igral na šestih od 12 tekem, Nikolić le na dveh), zato si je selektorob njuni vrnitvi pod državno zastavo oddahnil pred četrtkovim začetkom kvalifikacij za EP 2021.»Vsi smo zadovoljni, ker smo se vnovič zbrali in za nekaj dni zamenjali okolje. Večina reprezentantov se pozna že dolgo, lepo pa je tudi videti nove obraze. Imam občutek, da smo dovolj samozavestni, da lahko dobro odigramo tekmi z Madžarsko v Sombotelu in Avstrijo v Kopru ter se zadovoljni vrnemo v svoje klube,« je zagotovil Nikolić, ki ima s Prepeličem še nekaj skupnega. Oba sta v tej sezoni zamenjala klubsko okolje kot posojena košarkarja.Prvega je beograjski Partizan začasno odstopil novemu italijanskemu prvoligašu Trevisu, pri katerem igra s povprečjem 10,8 točke, 3,7 skoka in 4,8 asistence, Prepeliča pa je madridski Real posodil Joventutu. Pri moštvu iz Badalone je drugi najboljši strelec evropskega pokala (povp. 17,1 točke) zaiz bolonjskega Virtusa in najučinkovitejši v španski ligi (22).»Osebno imam zelo dobro sezono, toda zadnji mesec dni igramo slabše kot moštvo. Premagali smo sicer Real v Madridu, a v naslednjem kolu izgubili doma s Fuenlabrado, česar si ne bi smeli privoščiti v boju za uvrstitev v končnico prvenstva. Trenutno smo šele 12. na lestvici,« je pojasnil Prepelič, ki se je prav tako razveselil vrnitve v izbrano vrsto.»Ne smemo pozabiti, kako smo se opekli lani in predlani. To mora biti dodatna motivacija za vse. Imamo spoštovanja vredno moštvo z dvema kakovostnima košarkarjema na vsakem igralnem položaju, predvsem pa 14 fantov, ki so željni dokazovanja in srečni, da lahko nosijo dres slovenske reprezentance. Smo evropski prvaki in favoriti moramo biti ne le proti Madžarski in Avstriji, temveč tudi proti Ukrajini. Če se bomo vsake tekme lotili z vso potrebno vnemo, ne bi smeli imeti težav,« je dodal 27-letni ostrostrelec iz Slovenske Bistrice.Tri leta mlajši organizator igre iz Postojne medtem vztraja, da si vsi tekmeci zaslužijo spoštovanje. »Madžari so na zadnjem EP povzročali preglavice vsem, v kvalifikacijah za lansko SP pa so premagali Hrvaško z 19 točkami razlike. Avstrije že dolgo ni bilo na kakšnem velikem tekmovanju, toda v kvalifikacijah za mundial 2019 so izgubili s Srbijo le s točko razlike po trojki v zadnjih sekundah tekme. Vsi znajo igrati košarko, zato se moramo dobro pripraviti in uveljaviti naše odlike,« je odločen Nikolić.Mimogrede je pohvalil tudi novinca v moštvuin zavrnil razmišljanje o olimpijskih kvalifikacijah: »Ne smemo preveč razmišljati o Kaunasu. Ko bo prišel junij, bomo storili tudi to, toda zdaj je bolje, da ločimo ti poglavji.«Klemen Prepelič se mu je pridružil, čeprav ni skrivnost, da je zadnji dve leti stiskal pesti za drugega naturaliziranega centra. »Verjetno mislite na. Je moj dober prijatelj in soigralec pri Joventutu, toda verjamem, da se je vodstvo reprezentance odzvalo na pravi način. Jordan nas kot igralec spominja na, za katerega je vprašanje, kako dolgo nam bo še pomagal zaradi težav s poškodbami. Od razpoložljivih igralcev je bil verjetno najboljša mogoča izbira, je pa tudi zelo dober fant,« je zagotovil natančni branilec, ki je debitiral v članski reprezentanci leta 2013 med pripravami na domači eurobasket.Takrat gać ni uvrstil v svojo dvanajsterico, zato pa je igral na SP 2014 ter EP 2015 in 2017 in doslej zbral 34 nastopov na uradnih tekmah (Nikolić 18) in je po številu tretji v zasedbi, ki se pripravlja v Mariboru. Večrat sta slovenski dres nosila kapetan moštva(53) in(44).