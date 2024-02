Smrdel je kot voda iz smetarskega tovornjaka, a je bil obdan z lepoticami

Legendarni košarkarski orjak Shaquille O'Neal je v svojem podkastu The Big Podcast with Shaq razkril utrinek iz obdobja, ko je bil njegov soigralec pri Los Angeles Lakers kontroverzni Dennis Rodman. Skupaj sta si delila slačilnico le na 23 tekmah, a dovolj, da ga je ohranil v neizbrisnem spominu. O enemu od najboljših obrambnih igralcev v zgodovini lige NBA je povedal, da je bil igralec, ki ni dal prav veliko na osebno higieno, a je bil vselej obkrožen z lepoticami.

»Bil je smrdljivec, smrdel je kot voda iz smetarskega tovornjaka. Dobil je 25 skokov, ki so smrdeli kot sranje. Po tekmi se je oblekel, šel v nočni klub in imel ob sebi 'najslabše' ženske, kar sem jih videl v življenju. Obdajale so ga in objemale,« je označil prijatelja, zdaj tudi uspešen didžej in poslovnež. Kljub vsemu je 51-letni Shaq priznal, da je imel Rodman zanj vedno pripravljene »modele«.

Dennis Rodman je, kjerkoli je bil, pustil neizbrilsjiv pečat. FOTO: Sam Mircovich/Reuters

»Bil sem žurer, a nikoli nisem videl tega, kar sem videl z Dennisom Rodmanom,« je še začinil poglavje o zdaj 62-letnem Rodmanu, ki je imel sloves velikega osvajalca. Med drugim je prijateljeval tudi s pop ikono Madonno in igralko ter manekenko Carmen Electro, ki je le devet dni po njuni poroki zahteval razveljavitev poroke. Pozneje sta se pobotala, a je Electra leta 1999 vložila zahteva za ločitev.

Shaquile O'Neal je osvojil štiri naslove prvaka lige NBA, tri z LA Lakers, enega z Miamijem, Dennis Rodman pet, dva z Detroitom, tri s Chicagom.