FOTO:So Koprčani preživeli zaradi pomoči iz Dallasa?

V ligi ABA 2020/21 vnovič 14 moštev Ker prejšnje regionalne sezone niso dokončali, ni nihče izpadel. Ob prekinitvi kolo pred koncem rednega dela prvenstva je vodil Partizan pred Budućnostjo, Crveno zvezdo, Cedevito Olimpijo, Mornarjem, Koprom Primorsko, FMP, Igokeo, Cibono, Mego Bemaxom in Krko, seznam pa sta dopolnila Borac iz Čačka in Split iz 2. lige ABA, v kateri bo v novi sezoni iz Slovenije igral le Helios.

Luka Vončina je ostal zvest Koprčanom. FOTO: ABA

Na Obali rešitev v zadnjem hipu

Ljubljana – Slovenski košarkarski klubi so marca med prvimi končali ligaško sezono 2019/20, zdaj se bodo med zadnjimi lotili novih izzivov. Konec tedna se bo začelo državno prvenstvo z desetimi prvoligaši, med katerimi ne bo Cedevite Olimpije, ki se bo zaradi obveznosti v evropskem pokalu in ligi ABA vključila šele drugi krog SKL. Zaradi razvejane dejavnosti pa jo čaka največ negotovosti.Potem ko so Ljubljančani v prologu sezone premagali Krko v dvoboju za domači superpokal , jih v nedeljo čaka testiranje na koronavirus, od katerega bo odvisno, ali bodo lahko odpotovali v Francijo na sredino prvo tekmo evropskega pokala z Nanterrom. Sleherni pozitivni primer namreč pomeni obvezno selitev v karanteno za celotno moštvo ter zastoj vadbenega in tekmovalnega ritma. Po ugodnem scenariju bi jih prvi oktobrski konec tedna čakal še začetek regionalnega prvenstva in že v prvem krogu slovenski derbi s Krko.Uporaba pogojnika je na mestu, saj med 14 udeleženci lige ABA že dolgo vre. Na jutrišnji seji skupščine bodo morali razrešiti številna vprašanja v statutu in tekmovalnem pravilniku, potrditi koledar tekem ter določiti varnostne protokole. Tako kot vselej v minulih dveh desetletjih bodo poskusili oprati tudi del umazanega perila. Vodstvo Partizana je namreč odločno proti, da bi enoletni mandat predsednika lige prevzel zastopnik FMP, ker klub iz Železnika zaradi neusklajenega lastniškega ustroja uradno sploh nima deleža v združenju ABA in je že dolgo preveč tesno povezan s Crveno zvezdo. Drugim gre v nos, da Mego Bemax iz ozadja upravlja znani košarkarski agent, kar je v nasprotju s predpisi, tretji se sprašujejo, od kod Budućnosti in Mornarju v kriznih časih tolikšne vsote denarja v Črni gori. Nič novega, bi dejali, medtem ko moštva v Sloveniji, BiH in na Hrvaškem nenehno nižajo svoje proračune.V najgloblje brezno je zdrsnila Koper Primorska. Najuspešnejši slovenski klub zadnjih sezon je decembra doživel finančni kolaps ter od igralcev zadržal lein, zato je še pred dvema tednoma veljalo, da ne bo mogel sestaviti ekipe. Ko je izpuhtelo tudi upanje na denarno pomoč iz Kitajske, pa se je našel dobrotnik, ki ga na Obali skrivajo z vsemi močmi. S takšno anonimnostjo slovenska košarka nima najboljših izkušenj, spomnimo se lahko tivolske avanture Modul Groupa pred poldrugim desetletjem, v Kopru pa zdaj krožijo govorice, da naj bi ameriška menedžerska agencija, povezana z naftno industrijo v Dallasu, letos v njihovo zasedbo vložila kar 1,3 milijona evrov.S tem zneskom naj bi poplačali 700.000 evrov dolga, vezanega na klub (preostali milijon gre na pleča nekdanjega predsednikain podjetja z zgovornim imenom Incognitus, ki ga je posebej ustanovil), privabili pa so tudi nekaj starih znancev naših igrišč,, ki je pred tem igral v Šenčurju, a je doma v Kopru,(nazadnje Körmend),(MZT),(oba Rogaška) ter 20-letnega in 211 cm visokega(Mega Bemax). V igri je bil tudi, ki si je z družino kupil hišo na Obali, vendar se je slednjič odločil za konec kariere.Novo klubsko vodstvo mora razkriti še imena tujih okrepitev, za vsak primer pa se je vodja članskega moštva, malo za šalo in malo zares, ponudil, da lahko pri 46 letih še vedno priskoči na pomoč na kakšni tekmi DP. V Kopru zato obžalujejo, da se je sila obetavni Saša Ciani pri 17 letih odločil za selitev k srbskemu Dynamicu, h kateremu se je že lani skupaj s trenerjemzatekel, v sezonah 2016-19 up koprske zasedbe.