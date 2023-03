Sorodnika Dražena Petrovića odkril Krešimir Ćosić

V nadaljevanju preberite:

Ob današnjem hvalisanju tega ali onega zvezdniškega košarkarja kar ne moremo brez nostalgičnih spominov. Na tiste ase, ki so igro pod obročema naredili za veliko in krojili zgodovino velikih lig in tekmovanj. Eden takšnih je Dejan Bodiroga. Dva metra in pet centimetrov visoki krilni igralec, ki je danes srečal abrahama oziroma napolnil 50 let življenja, denimo nikoli ni zaigral v elitni ligi NBA, čeprav bi si po košarkarskem znanju in kakovosti to vsekakor zaslužil.