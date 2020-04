Sožalje poslal tudi Dončić, ki bi se rad vrnil domov

Minnesota

Westbrook poklonil računalnike

Russell Westbrook se je izkazal z dobrodelno akcijo. FOTO: AFP

- Zaradi zapletov po okužbi s koronavirusom je umrla matia košarkarskega zvezdnika Minnesote Timberwolves. Stara je bila 58 let.»Jackie je bila žena, mama, hčerka, babica, sestra, teta in prijateljica. Bila je glava naše družine in neverjeten vir moči in energije. Njenega odhoda po enomesečni borbi z boleznijo ne bomo mogli nadomestiti,« je zapisala družina Towns.Sožalju oziroma molitvi se je prek družbenega omrežja pridružil tudi slovenski zvezdnik, ki je skoraj sočasno na instagramu objavil svojo fotografijo v letalu skupaj z enim od dveh psov, ki ju imata s spremljevalko. Hkrati je Dončić pred dnevi izrazil željo, da bi se rad čim prej vrnil v Slovenijo., zvezdnik Houston Rockets v ligi NBA, pa je podaril 650 računalnikov otrokom, ki jih potrebujejo v času, ko so šole zaprte.Westbrookova fundacija Why Not? se je pri tem projektu povezala z neprofitno organizacijo Comp-U-Dopt. »Velikodušna poteza fundacije nam bo omogočila, da še naprej pomagamo houstonskim družinam,« je dejaliz Comp-U-Dopta.Kot je pojasnil, eden od treh ekonomsko podhranjenih učencev na območju Houstona doma nima dostopa do računalnika. Z izbruhom covida-19 in zaprtjem šol se je tako takoj pojavila potreba po računalnikih za takšne učence, je še pojasnil.Comp-U-Dopt je od 18. marca sicer družinam v Houstonu dala skoraj tisoč računalnikov. Po podatkih iz županovega urada so 83 odstotkov računalnikov dobila gospodinjstva, ki na leto zaslužijo manj kot 32.000 evrov.