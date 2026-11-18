Košarkarji Cedevite Olimpije so v 8. krogu evropskega pokala (skupina A) premagali španski Burgos 76:62 (22:16, 48:29, 63:48). Po uspehih proti Tortoni in Rostocku so dosegli še tretjo zaporedno zmago in se Burgosu oddolžili za poraz na prvi tekmi v Španiji (81:85). Z novim uspehom so še korak bližje četverici, ki se bo uvrstila v nadaljnje tekmovanje.

Z novim uspehom so še korak bližje četverici, ki se bo uvrstila v nadaljnje tekmovanje. Za ekipama iz Rige in Le Mansa zaostajata le še za eno zmago. Tekma je bila izenačena do uvoda druge četrtine, ko se je Burgos približal na 22:19, nato pa sta v množici gledalcev lahko začela uživati tudi Ivo Daneu in Primož Brezec.

V Stožicah so zmaji bruhali ogenj in Rihards Lomažs je minuto pred polčasom zadel dva od treh prostih metov ter povišal vodstvo na 46:27. Ključna je bila predvsem trdna obramba in kolektivna igra v napadu (asistence 14:4). V tretji četrtini je Jordan Gainey s trojko prvič poskrbel za razliko 20 točk (58:38) in najkasneje takrat je bilo jasno, da preobrata ne bo, pa čeprav je Burgos, kjer je Vlatko Čančar dobil le malo priložnosti, v zadnjem delu s consko obrambo povzročil Ljubljančanom kar nekaj težav.

S po 15 točkami sta bila v ljubljanski ekipi najbolj učinkovita Gainey in Cameron Houindo, dve manj je dodal Anthony Cowan. V naslednjem krogu, ki bo zaradi reprezentančnega premora na sporedu šele 9. decembra, Cedevito Olimpijo čaka gostovanje v beograjski dvorani Ranko Žeravica, ki gosti domače tekme izraelskega Hapoel Jeruzalema, vodilne ekipe v skupini. Že v soboto Ljubljančane čaka domača tekma lige Aba proti Slovanu iz Bratislave.