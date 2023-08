Španci so pokazali Slovencem, zakaj so evropski in svetovni prvaki

Slovenska košarkarska reprezentanca je odigrala peto prijateljsko tekmo v okviru priprav na svetovno prvenstvo v Aziji. Na turnirju v Malagi je morala priznati premoč svetovnim in evropskim prvakom Špancem, ki so zmagali z 99:79 (73:63, 51:41, 26:27).

Najboljši strelec pri Sloveniji, ki je odlično začela (23:10), a zadnjič vodila v 17. minuti z 38:37 – deset minut pozneje je zaostajala zgolj s 53:57, v 39. minuti pa celo s 74:99 –, je bil Luka Dončić s 17 točkami ob 6 skokih in 5 asistencah Po 11 sta jih dosegla Jaka Blažič in Klemen Prepelič, po 10 pa Gregor Hrovat in Mike Tobey. Pri Španiji se je izkazal Santi Aldama z 18 točkami, 6 skoki in 7 asistencami, Juancho Hernangomez je prispeval 17 točk, njegov brat Willy 17.

Španci so igrali precej bolj čvrsto in agresivno kot Slovenci. FOTO: FEB

Slovenija bo v soboto ob 21.30 v Malagi odigrala še eno tekmo, in sicer z olimpijskimi prvaki Američani.

Zasedba selektorja Aleksandra Sekulića bo že naslednji teden odpotovala na Japonsko, kjer jo 19. avgusta čaka še zadnja pripravljalna tekma v Tokiu z domačo izbrano vrsto, uvodni dvoboj na SP na Okinavi pa bo igrala 26. avgusta proti Venezueli.