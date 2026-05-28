Spektakla v New Yorku ne bo izpustil niti Donald Trump

Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je napovedal, da se namerava udeležiti ene od tekem finala lige NBA v Madison Square Gardnu v New Yorku. »Mislim, da bom šel na eno od tekem,« je dejal novinarjem v Beli hiši in dodal, da ga je povabilo več ljudi, med njimi James Dolan, lastnik New York Knicks in izvršni direktor Madison Square Garden Entertainment Corp.

Iz MSG so sporočili, da še ne vedo, ali bo Trump res prišel na finale, a da je predsednik ZDA, ne glede na to, kdo je na položaju, vedno dobrodošel v njihovih dvoranah. Dolan, ki je v preteklosti doniral veliko denarja za Trumpove kampanje, je s Knicks dočakal prvo uvrstitev v finale po letu 1999.

Trump je sprva načrtoval obisk pete tekme finala vzhodne konference, a so Knicks serijo proti Cleveland Cavaliers končali že po štirih tekmah. V finalu bodo igrali proti zmagovalcu serije med San Antonio Spurs in Oklahoma City Thunder.

Navijači v New Yorku obljubljajo veselico epskih razsežnosti, ko bodo Knicks igrali v finalu. FOTO: David Dee Delgado/AFP

Obisk finala lige NBA bi bil za predsednika ZDA redka poteza, a Trump je v drugem mandatu pogosto prisoten na velikih športnih dogodkih. Ogledal si je finale univerzitetnega nogometa, tekmo bejzbol moštva New York Yankees na 11. september in teniške boje na OP ZDA, v zadnjih dneh pa se je pojavil tudi v newyorškem športnem okolju, ko ga je na zborovanju predstavil podajalec New York Giants Jaxson Dart.