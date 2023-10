Split tekmec po meri Cedevite Olimpije, Budućnost precej manj za Krko

V nadaljevanju preberite:

Pred 3. kolom lige ABA so košarkarji Krke in Cedevite Olimpije na vrhu, vendar zgolj spodnje polovice lestvice, obe moštvi sta iztržili po eno tesno zmago in zelo visok poraz. Z bero so lahko bolj zadovoljni Novomeščani, saj so se vrnili v regionalno elito z realnimi apetiti, vsaj na papirju ambiciozne Ljubljančane tepeta še dva poraza v evropskem pokalu in nevarnost tekmovalnega malodušja. Stožiška zasedba bo danes ob 15. uri poskušala popraviti vtis ob gostovanju Splita, dolenjsko štiri ure pozneje čaka zahteven dvoboj z Budućnostjo v Podgorici.

Cedevita Olimpija je v sredo igrala precej bolje kot proti Hapoelu in Crveni zvezdi, toda poraz proti Joventutu po podaljšku je bil še bolj boleč. Zakaj sta moteča dejavnika tudi igralni trend in omejitve večine tujih košarkarjev? Pohvale si ne zaslužijo niti vsi slovenski reprezentanti. Kakšne so posledice sredinih poškodb Luke Ščuke in Nikole Radičevića? Krka je zadnjič ugnala Budućnost 11. januarja 2020, kako ji kaže tokrat? Tudi Novomeščane tarejo precejšnje zdravstvene težave, kakšne? Kaj meni trener Gašper Okorn?