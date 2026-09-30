Spodbuden obraz Olimpije, ki je za las ostala brez nagrade

Košarkarji Cedevite Olimpije so nekaj dni kasneje, kot so pričakovali, začeli sezono v mednarodnih tekmovanjih. Po stavki sodnikov v ligi ABA je njihova prva tekma prišla v evropskem pokalu, v Burgasu so se predstavili v novi, močno prevetreni podobi. Ki je bila spodbudna, z nekaj pomanjkljivostmi, a kakovostno vsaj na ravni, ki jo v Evropi pričakujejo. Burgas z Žigo Samarjem na igrišču in Vlatkom Čančarjem na tribuni je zmagal s 85:81.

Cedevita Olimpija zaradi poškodb še ni v polni postavi, tudi Rihards Lomažs se je moštvu pridružil šele pred kratkim, večino poletja so bili brez prvega trenerja Zvezdana Mitrovića, ki je opravljal naloge selektorja Črne gore. Zato je pričakovano, da Olimpija še ni v pravi podobi, so pa bili iz četrtine v četrtino bolj uigrani.

22 točk je za Olimpijo dosegel Lomažs, 20 Matthew Hurt

Največ pomanjkljivosti se kaže na položaju organizatorja igre, kjer Anthony Cowan nima prave zamenjave, proti agresivnim branilcem Burgasa so zato imeli težave z organizacijo igre, a niso izgubljali veliko žog. V prvem polčasu je dobro igral Matthew Hurt, glavna slovenska okrepitev Urban Kroflič se je zelo trudil, a ni imel svojega večera in je ogromno odprtih metov poslal mimo obroča.

Na koncu je bilo vse skupaj rahlo premalo, da bi se zmaji iz Španije vrnili z zmago. Tesni poraz je dobra popotnica za nadaljevanje, ko bo Olimpija zagotovo igrala še bolje, predvsem pa bolj povezano v napadu.