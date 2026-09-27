Spor je vedno globlji: kako se bo liga ABA rešila iz velike zagate?

Nova sezona lige ABA bi se morala začeti ta konec tedna, a košarke ni. Spor med vodstvom regionalnega tekmovanja in sodniki je eskaliral do te mere, da je morala liga prestaviti celoten prvi krog, enaka usoda je doletela tudi uvodne tekme lige ABA 2. Zaplet je posledica spora s skupino 63 sodnikov, ki do nadaljnjega ne želijo soditi tekem regionalnega tekmovanja.

Jedro spora so pogoji dela in sodniška nadomestila. Skupina 63 sodnikov, ki je v preteklih sezonah delila pravico v prvem in drugem rangu lige ABA, je vodstvu sporočila, da tekem ne bo sodila, dokler strani ne dosežeta dogovora. Ob tem so kolege pozvali, naj v času spora ne sprejemajo ponudb lige za sojenje. Sodniki poudarjajo, da ne gre zgolj za denar, temveč tudi za profesionalno spoštovanje, pravično obravnavo in njihov prihodnji položaj v tekmovanju. Pogosto so namreč prav sodniki tarče obračunavanj srbskih košarkarskih velikanov, ki drug drugega obtožujeta nepravičnega vplivanja na delilce pravice.

Vodstvo lige je skušalo nastalo vrzel zapolniti z javnim razpisom. Nanj se je prijavilo 50 sodnikov, novi predsednik sodniške komisije Miguel Angel Perez pa je izbral 20 kandidatov in seznam poslal članom lige v potrditev. Toda nekaj izbranih sodnikov je nato odstopilo, potem ko so prejeli elektronsko sporočilo, v katerem so jih pozvali, naj ponujenega dela ne sprejmejo.

Urban Kroflič je odmevna okrepitev Olimpije. Foto Kzs

Prav elektronska pošta je odprla še eno fronto v sporu. Vodstvo lige trdi, da je bil naslov referees.abaleague@gmail.com uporabljen neupravičeno, saj vsebuje zaščiteno ime tekmovanja. Po navedbah lige so pooblaščenca 63 sodnikov že 18. septembra pozvali, naj naslov preneha uporabljati. Napovedali so tudi možnost pravnih korakov zaradi zaščite intelektualne lastnine, ugleda in interesov tekmovanja ter morebitne nastale škode.

Zaplet je tik pred začetkom sezone postal nerešljiv. Na sestanku članov lige je nato 11 predstavnikov glasovalo za prestavitev uvodnega kroga, eden je bil vzdržan. Novi termini tekem še niso določeni, liga pa je sporočila le, da bo javnost o nadaljnjih korakih obvestila naknadno. Zaradi tega je odpadel tudi slovenski obračun Cedevite Olimpije in Krke, ki bi moral biti v soboto v Tivoliju.

Liga ABA je še 21. septembra zagotavljala, da se bo sezona začela po prvotnem načrtu. Le tri dni pozneje je morala prvi krog prestaviti, kar dovolj zgovorno kaže, kako hitro se je spor zaostril. Po prvotnem koledarju bi se morala sezona začeti 25. septembra, v njej pa nastopa 20 klubov, razdeljenih v dve skupini po deset. Naslov brani Dubaj, ki je tudi tokrat ob beograjskih velikanih Partizanu in Crveni zvezdi favorit za naslov.