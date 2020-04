Sprva v sobi, kamor so mu nosili hrano in je opravljal teste, zdaj vadi z ekipo

Memi Bečirovič s soprogo že mesec dni živi na jugovzhodu Kitajske.

Slovenski trener že peto sezono vodi tamkajšnjo ekipo Jiangsu Dragons.​

Potrebuješ posebno dovoljenje za gibanje

Tekme bodo igrali brez navzočnosti gledalcev

Temperaturo ti merijo na vsakem koraku

Kitajci so še naprej pozorni in dosledni pri izvajanju ukrepov. »Vsakič znova nam merijo temperaturo,« pojasni Memi, ki je vesel, ker ima ob sebi ženo, ki tudi zelo dobro kuha, skupaj pa si ogledata tudi številne filme.

Na Kitajskem koronavirus še ni rekel zadnje, življenje pa se vendarle vrača v normalne tirnice. To na svoji koži okuša tudi naš košarkarski trener, ki je s soprogo že mesec dni živi v mestuna jugovzhodu Kitajske. Tja sta se vrnila, da Kitajci končajo svojo elitno košarkarsko ligo, kjer Memi peto sezono vodi ekipoKo sta prispela na Kitajsko, sta bila primorana v dvotedensko karanteno. Sprva sta bila, v sobi, kamor so jima nosili hrano in opravljali. Ker sta imela klubsko stanovanje v bližini, so jima dovolili, da sta se preselila v stanovanje in tam ostala še nadaljnjih. Zdaj že aktivno dela z ekipo in jo pripravlja za nadaljevanje lige. Memi pravi, da večina Kitajcev nosi maske, ki so obvezne tudi na metroju, s katerim sta ženo potovala v tem času dvakrat. »Okoli 10 odstotkov manj ljudi se vozi z javnim prometom, ostalih sprememb ni. Trgovine so odprte, prav tako restavracije. Z delom so začele šole, univerze še ne,« pripoveduje Memi.»Treniramo normalno, ekipa živi v športnem centru, kjer imamo na voljo vse,« pove Memi. Da je šel lahko po mestu in do športnega centra, je moral pridobiti posebno dovoljenje. Memi opaža, da je korona virus na moštvu pustil posledice. »Vidi se, da je ekipa psihološko utrujena. Tekem in lige ni bilo od januarja, temu so sledili tedni nelagodja in situacije, ko ne veš, kaj se bo zgodilo. Za nameček je. Precej pozornosti namenjamo fizični pripravljenosti, a ne zanemarimo košarke. S pomočjo raznih tekmovanj na treningu pa skušam ekipo prebuditi, tako dajo še več od sebe,« navrže Memi, ki verjame, da bo julija lahko nadaljeval z ligo.Upa, da se bo do tedaj ekipi lahko pridružil srbski košarkar, ki so mu v zadnjem hipu v Srbiji zaprli meje in ni mogel odleteti na Kitajsko. »Dejansko je tudi dobro, da sezono nadaljujemo julija. Imeli bomo dovolj časa za pripravo,« dodaja Bečirovič.bo mesec dni pred nadaljevanjem rednega dela organizirala tudi pripravljalne tekme. Kitajci bi morali začeti že po 1. aprilu, a razmere tega niso dovoljevale, zato se bo tekmovanje pričelo v juliju.Kitajci so pripravljeni na vse. Če bo položaj dovolj ugoden, bodo odigrali še 16 kol rednega dela,, gledalcev pa ne bo na tribuni. Če razmere ne bodo dovoljevale prvotnega scenarija, obstaja možnost, da se v dveh mestih zbere po 10 ekip in se jih dobi dovolj za končnico, ki se odigra v enem mestu. Možno pa je tudi, da se do konca rednega dela odigrajo še štiri kola, potem pa se končnica začne z osmino finala s 16 udeleženci.Vse pa se tudi, ravno v teh dneh so klubi dobili dopise, kjer je liga CBA poslala predlog, da se znižajo pogodbe igralcev med 10 in 30 odstotkov. Pričakovati je, da tudi trenerji ne bodo izvzeti iz tega. Najbrž se bo pojavila težava pri tujih košarkarjih, ki jim bodo v teh tednih potekle pogodbe, kitajska liga pa bi se lahko zavlekla tudi v pozno poletje.