Košarka

Spurs za kar 21 točk ugnali nemočne branilce naslova, ki so vodili zgolj enkrat

San Antonio je prikazal odlično obrambno igro, saj so pri tekmecih izsilili kar 17 izgubljenih žog in jim ukradli 11 žog.
Na 224 cm visokem Francozu Victorju Wembanyami sloni prihodnost ekipe iz San Antonia. FOTO: Daniel Dunn/Reuters Connect
L. Š.
25. 5. 2026 | 08:00
25. 5. 2026 | 08:08
Francoski center Victor Wembanyama je bil osrednja osebnost četrte finalne tekme zahodne konference v severnoameriški košarkarski ligi NBA. Kar 224 cm visoki Francoz je branilcem naslova iz Oklahoma Cityja nasul 33 točk, njegove ostroge pa so zmagale s 103:82 in izid v zmagah izenačile na 2:2.

San Antonio je v četrtem obračunu prevladoval od prve do zadnje minute in si priigral že 25 točk prednosti, medtem ko je Oklahoma City le enkrat vodila za točko.

Dvaindvajsetletni Wembanyama je zadel 11 od 22 metov iz igre, njegov met za tri točke je znašal 3-7, v 31 minutah pa je pobral še osem žog pod obema obročema ter zbral pet podaj, tri blokade in dve ukradeni žogi.

»Na vseh tekmah moramo najti način za vpliv na igro na različnih področjih. V naši ekipi je na meni velika odgovornost, a sem pripravljen na to,« je dejal Wembanyama. Poudaril je tudi dobro igro svojih soigralcev v obrambi, saj so pri tekmecih izsilili kar 17 izgubljenih žog in jim ukradli 11 žog.

Zasedba iz Teksasa ima priložnost, da se po dvanajstih letih znova uvrsti v veliki finale lige NBA. Leta 2014 je osvojila naslov prvaka, potem ko je v velikem finalu premagala Miami Heat s 4:1 v zmagah, pred tem pa je še štirikrat slavila v letih 1999, 2003, 2005 in 2007.

Peta tekma bo v noči na sredo v Oklahomi, kjer se bodo želeli aktualni prvaki maščevati za močen poraz.
Peta tekma bo v noči na sredo v Oklahomi, kjer se bodo želeli aktualni prvaki maščevati za močen poraz. FOTO: Scott Wachter/Reuters Connect

Pri domači zasedbi se je poleg Wembanyame izkazal tudi De'Aaron Fox z 12 točkami, desetimi skoki in petimi podajami, medtem ko sta Stephon Castle in Devin Vassell za zmago prispevala po 13 točk.

Shai Gilgeous-Alexander je za gostujočo ekipo 19 točkam dodal še sedem podaj, drugi najučinkovitejši igralec njegove zasedbe pa je bil Isaiah Hartenstein z 12 točkami.

Peta tekma bo v noči na sredo v Oklahoma Cityju, šesta dva dni kasneje v San Antoniu, morebitna sedma pa v noči na nedeljo znova v Oklahoma Cityju.

Zmagovalec zahodne konference se bo pomeril z najboljšim iz vzhodne, kjer New York Knicks po treh tekmah proti Cleveland Cavaliers vodijo s 3:0.

