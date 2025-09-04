Srbi padajo kot domine, Pešić je moral potegniti zavoro

Srbski košarkarji so evropsko prvenstvo začeli kot glavni favoriti za zlato kolajno, a nimajo sreče. Najprej so ostali brez kapetana Bogdana Bogdanovića, ki si je poškodoval mišico, nato zdržali do konca skupinskega dela, v zadnji tekmi pa sta nastradala še pomembna člena zasedbe Svetislava Pešića Aleksa Avramović in Tristan Vukčević.

Slednji proti Turčiji sploh ni igral, ker je pred tekmo začutil bolečine v zadnji stegenski mišici, med tekmo je zaradi bolečin odšel v slačilnico tudi eden najbolj priljubljenih in bojevitih košarkarjev v srbski izbrani vrsti Avramović. Poraz z 90:95, v katerem je 'mali Jokić' Alperen Šengun zasenčil tudi Nikolo Jokića, ni bil glavna skrb 76-letnega Pešića.

Po nočnem prihodu v Rigo je potegnil zavoro in vsem igralcem zaukazal odmor, brez jutranjega treninga. Poslušal ga ni le Vasilije Micić, tudi on pa se je odločil le za strelski trening, brez težjih naporov za telo. Veliko dela je imela zdravniška služba, prvi pregledi pa so vendarle prinesli olajšanje: tako Vukčević kot Avramović sta se izognila težji poškodbi in naj bi bila nared za sobotno tekmo osmine finala.

Srbija bo v večernem derbiju igrala s Finsko in Laurijem Markkanenom, ki je za konec skupinskega dela utrpela hud poraz proti Nemčiji (61:91).

Sobotni pari osmine finala:

11.00: Turčija – Švedska

14.15: Nemčija – Portugalska

17.30: Litva – Latvija

20.45: Srbija – Finska