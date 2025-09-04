  • Delo d.o.o.
    Košarka

    Srbi padajo kot domine, Pešić je moral potegniti zavoro

    Srbska košarkarska reprezentanca je za konec skupinskega dela izgubila proti Turčiji, za nameček sta se poškodovala še Tristan Vukčević in Aleksa Avramović.
    Aleksa Avramović, Srbija, košarka Foto Fiba
    N. Gr.
    4. 9. 2025 | 12:29
    4. 9. 2025 | 12:30
    2:11
    Srbski košarkarji so evropsko prvenstvo začeli kot glavni favoriti za zlato kolajno, a nimajo sreče. Najprej so ostali brez kapetana Bogdana Bogdanovića, ki si je poškodoval mišico, nato zdržali do konca skupinskega dela, v zadnji tekmi pa sta nastradala še pomembna člena zasedbe Svetislava Pešića Aleksa Avramović in Tristan Vukčević.

    Pred Izraelom: kaj je dosegljivo za Slovence, kdo so možni tekmeci?

    Slednji proti Turčiji sploh ni igral, ker je pred tekmo začutil bolečine v zadnji stegenski mišici, med tekmo je zaradi bolečin odšel v slačilnico tudi eden najbolj priljubljenih in bojevitih košarkarjev v srbski izbrani vrsti Avramović. Poraz z 90:95, v katerem je 'mali Jokić' Alperen Šengun zasenčil tudi Nikolo Jokića, ni bil glavna skrb 76-letnega Pešića.

    Po nočnem prihodu v Rigo je potegnil zavoro in vsem igralcem zaukazal odmor, brez jutranjega treninga. Poslušal ga ni le Vasilije Micić, tudi on pa se je odločil le za strelski trening, brez težjih naporov za telo. Veliko dela je imela zdravniška služba, prvi pregledi pa so vendarle prinesli olajšanje: tako Vukčević kot Avramović sta se izognila težji poškodbi in naj bi bila nared za sobotno tekmo osmine finala. 

    Srbija bo v večernem derbiju igrala s Finsko in Laurijem Markkanenom, ki je za konec skupinskega dela utrpela hud poraz proti Nemčiji (61:91).

    Sobotni pari osmine finala:

    11.00: Turčija – Švedska
    14.15: Nemčija – Portugalska
    17.30: Litva – Latvija
    20.45: Srbija – Finska

    eurobasket 2025poškodbakošarkasrbska košarkarska reprezentancaNikola JokićSvetislav PešićAleksa Avramović

    Magazin  |  Svet so ljudje
    Zvezdnik Prijateljev

    Preprodajalka drog: Kriva sem za smrt Matthewa Perryja

    Kraljica ketamina je pred kalifornijskim sodiščem priznala, da je zvezdniku Prijateljev priskrbela droge, zaradi katerih je tudi umrl. Grozi ji 60 let zapora.
    4. 9. 2025 | 13:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (4. 9.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 4. 9. 2025 | 12:42
    Preberite več
