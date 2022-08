Srbija z dvema MVP-jema največji test za evropske prvake

Slovenski košarkarji se pripravljajo za nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo in septembrsko evropsko prvenstvo v Nemčiji. V razprodanih Stožicah bo četa selektorja Aleksandra Sekulića gostila Srbijo na čelu z najkoristnejšim igralcem lige NBA Nikolo Jokićem in številnimi drugimi zvezdniki.

Slovenija in Srbija sta na večini stavnic glavni favoritinji za naslov na evropskem prvenstvu. Slovenija z Luko Dončićem in Goranom Dragićem je branilka zlata, Srbija pa ima po mnenju strokovnjakov najmočnejšo zasedbo, čeprav v njej manjka nekaj zvenečih imen. Tekma v Stožicah bo hkrati ponovitev finala iz Istanbula 2017, ki se je končal z rezultatom 93:85. Takoj za Srbijo in Slovenijo, ki sta pri stavnem razmerju zelo blizu, je Grčija, nato pa sledijo Francija, Španija, Litva, Italija, Turčija in ostale reprezentance.

Za razliko od Slovenije, ki je odigrala že štiri prijateljske tekme in premagala Nizozemsko, Črno goro, Turčijo in Ukrajino, bo za Srbijo to šele prvi javni preizkus. Pred petimi dnevi je v tekmi zaprti za javnost premagala Črno goro. Srbija je v Ljubljano pripotovala s šestnajstimi igralci, med njimi sta tudi Jokić in MVP zadnjih dveh zaključnih turnirjev evrolige Vasilije Micić, manjka pa aktualni prvak lige NBA Nemanja Bjelica, ki se je poškodoval na omenjeni tekmi s Črno goro in je še vprašljiv za evropsko prvenstvo.

Slovenija bo imela na drugi strani popolno zasedbo, predvsem pa podporo nabito polne dvorane Stožice. Vrata se bodo odprla dve uri pred tekmo, torej ob 18.15, Ljubljanski potniški promet pa sporoča, da bo pred tekmo uvedel posebno krožno linijo med okoliškimi parkirišči, po tekmi pa bodo dodatni avtobusi obiskovalce peljali do središča mesta. Pripravljalne tekme bo Slovenija sklenila to soboto v Celju proti Hrvaški. Nato jo naslednji četrtek, 25. avgusta, čaka tekma v kvalifikacijah za SP proti Estoniji, štiri dni kasneje še ena z Nemčijo v Münchnu, od 1. do 18. septembra pa sledi evropsko prvenstvo, ki ga bo slovenska izbrana vrsta začela v nemškem Kölnu.