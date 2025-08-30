Srbski as jo je za grobost še dobro odnesel

Srbski košarkarski reprezentant Filip Petrušev je prejel pogojno kazen ene tekme suspenza zaradi udarca s komolcem v trebuh na petkovi tekmi evropskega prvenstva v košarki med Srbijo in Portugalsko. Odločitev je sprejel disciplinski sodnik Mednarodne košarkarske zveze (Fiba), poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

»Disciplinski sodnik Fibe je sprejel odločitev, da se igralcu naloži pogojna kazen ene tekme suspenza, ki bo odložena za obdobje treh let, če se bo takšen ali podoben dogodek ponovil. V tem primeru se bo kazen sprožila samodejno, pri čemer se bo igralca kaznovalo tudi s 5000 evri denarne kazni,« je zapisano v obrazložitvi kazni.

Neljub dogodek se je zgodil sredi prve četrtine dvoboja med omenjenima tekmecema v skupini A, ko je Petrušev nešportno udaril Portugalca Dioga Brita.

Srbija je sicer tekmo na koncu dobila z izidom 80:69. Danes jo ob 17. uri čakaj še dvoboj z Latvijo. Srbija tekme skupinskega dela prvenstva igra v osrednji dvorani v Rigi, ki so jo dodobra v zadnjih dveh letih spoznali naši hokejisti, saj so tam najprej nastopili na svetovnem prvenstvu in nato še na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju.