    Košarka

    Srbski as jo je za grobost še dobro odnesel

    Potem ko je Filip Petrušev nešportno s komolcem udaril portugalskega košarkarja Dioga Brita, je prejel le pogojno kazen ene tekme suspenza.
    Filip Petrušev je med aduti srbske izbrane vrste. FOTO: Greg Shamus/Reuters
    Filip Petrušev je med aduti srbske izbrane vrste. FOTO: Greg Shamus/Reuters
    STA, Š. R.
    30. 8. 2025 | 13:35
    30. 8. 2025 | 13:35
    Srbski košarkarski reprezentant Filip Petrušev je prejel pogojno kazen ene tekme suspenza zaradi udarca s komolcem v trebuh na petkovi tekmi evropskega prvenstva v košarki med Srbijo in Portugalsko. Odločitev je sprejel disciplinski sodnik Mednarodne košarkarske zveze (Fiba), poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

    »Disciplinski sodnik Fibe je sprejel odločitev, da se igralcu naloži pogojna kazen ene tekme suspenza, ki bo odložena za obdobje treh let, če se bo takšen ali podoben dogodek ponovil. V tem primeru se bo kazen sprožila samodejno, pri čemer se bo igralca kaznovalo tudi s 5000 evri denarne kazni,« je zapisano v obrazložitvi kazni.

    Neljub dogodek se je zgodil sredi prve četrtine dvoboja med omenjenima tekmecema v skupini A, ko je Petrušev nešportno udaril Portugalca Dioga Brita.

    Srbija je sicer tekmo na koncu dobila z izidom 80:69. Danes jo ob 17. uri čakaj še dvoboj z Latvijo. Srbija tekme skupinskega dela prvenstva igra v osrednji dvorani v Rigi, ki so jo dodobra v zadnjih dveh letih spoznali naši hokejisti, saj so tam najprej nastopili na svetovnem prvenstvu in nato še na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju. 

    Sorodni članki

    Šport  |  Košarka
    Evroliga

    Francoskega junaka v Atenah čakajo milijoni

    Košarkarska tržnica je v zadnjih tednih pred pričetkom nove sezone na stari celini zelo živahna, novo okrepitev so pozdravili tudi v Beogradu.
    5. 9. 2024 | 12:37
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    EP v košarki

         V živo: Eurobasket 2025 v živo: rezultati, lestvice in komentarji

    Spremljate eurobasket tudi analitično. Rezultati, lestvice in v posebnih povezavah analize in komentarji posameznih tekem slovenske košarkarske reprezentance.
    27. 8. 2025 | 15:15
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Srbi z Jokićem favoriti, Slovenci z Dončićem bodo napadali iz ozadja

    Danes prvih šest tekem eurobasketa, četa Aleksandra Sekulića bo skušala jutri utišati dvorano Spodek. Luka Dončić najboljši strelec? Kaj pravijo stavnice?
    Peter Zalokar 27. 8. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Peter Vilfan: Kar gledamo na evropskem prvenstvu, je čista katastrofa

    Po tekmi so se vrstile kritike proti strokovnemu štabu slovenske reprezentance, ki je eurobasket odprla s porazom proti Poljski.
    Matic Rupnik 29. 8. 2025 | 07:24
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vreme

    Voda spodjedla del proge, železniški promet je ustavljen

    Zaradi močnega deževja in deroče vode je neprevozna državna cesta med Bivjem in Rižano. V Kopru že več kot 70 intervencij, občane pozivajo, naj ostanejo doma.
    29. 8. 2025 | 07:45
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Matematika

    Najstnica, ki je pretresla matematiko

    Pri 18 letih bo Hannah Cairo preskočila maturo in diplomo ter se lotila doktorata iz matematike.
    Matej Huš 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zastoji

    Tovornjaki po enem pasu, osebni promet po državni cesti

    Promet prek Rebernic proti Italiji le za tovorna vozila. V ponedeljek in torek, ki naj bi bila najbolj obremenjena, bodo tovornjake izločali iz prometa.
    29. 8. 2025 | 11:03
    Preberite več
