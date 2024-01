Idealno življenje? Brez telefona na pivu s prijatelji

Najboljši košarkar na svetu Nikola Jokić ne mara medijske pozornosti, ne mara niti proslavljanja v soju žarometov, tako je po lanskem osvojenem naslovu prvaka v ligi NBA najprej vprašal, kdaj bo parada, saj želi čim prej domov.

Medijem se poizkuša izogibati, je pa bil gost v podkastu klubskega kolega Michaela Porterja Jr. Curious Mike. Tam je Jokić znova nanizal nekaj zanimivih misli glede slave: »To početje je res žalostno, nekateri obožujejo takšno življenje, meni pa nikakor ni všeč. Ko pridem v gostilno, na kosilo ali na tekmo kot gledalec, vsi vlečejo telefone iz žepa, da bi me posneli. Tega ne maram, na koncu dneva smo le igralci košarke.«

Jokić je že večkrat namignil, da ne bo ostal v ZDA po koncu kariere, prav tako ne namerava delati v košarki, saj ga zanimajo predvsem konji. In mirno družinsko življenje »normalnega« človeka: »Ko končam kariero, želim živeti nekje, kjer me nihče ne pozna. Idealno življenje? Rad bi živel brez telefona, to je moj veliki cilj, šel v miru na pivo s prijatelji in jahat konje. In upam da me bo moj otrok, ali pa otroci, poznal predvsem kot očeta, ne kot igralca košarke.«