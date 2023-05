Srbski center vzel stvari v svoje roke

Ekipa Denverja je v polfinalu zahodnega dela severnoameriške košarkarske lige NBA doma premagala Phoenix s 97:87 in povedla z 2:0 v zmagah. Slovenski reprezentant Vlatko Čančar ni igral za Denver. Na vzhodnem delu pa so na prvi tekmi polfinala igralci Philadelphie zmagali v Bostonu s 119:115 ter povedli z 1:0 v zmagah.

Denver je kljub vsemu uspešno preživel dvoboj

Srbski center Nikola Jokić je z 39 točkami in 16 skoki vodil Denver do druge zmage. Po zaostanku sedmih točk je v drugem polčasu nanizal 26 točk in odločilno pripomogel k preobratu. V torek bo izvedel, če bo tretjič zapored izbran za najkoristnejšega igralca lige in v glasovanju premagal Kamerunca Joela Embiida, ki zaradi poškodbe ni igral proti Bostonu, in Grka Giannisa Antetokounmpa. Slednji je že končal sezono po izpadu svojega moštva, katerega član je tudi Ljubljančan Goran Dragić.

Denver je uspešno preživel dvoboj, četudi sta imela izjemno slaba strelska izkupička Jamal Murray z metom 3:15 iz igre za 10 točk in Michael Porter ml., ki je za pet točk potreboval sedem metov. Poleg Jokića je le še trojica njegovih soigralcev dosegla dvomestno število točk. Aaron Gordon jih je dodal 16, Kentavious Caldwell-Pope pa 14, slednji je zadel vse štiri poskuse trojk, od tega je imel dve v nizu v ključnem obdobju tekme. Po zaostanku domače vrste s 70:73 je po njegovih dveh metih izza črte Denver povedel in nato vodstva do konca ni več izpustil iz rok.

Blestel je tudi James Harden

Devin Booker je bil prvi strelec Phoenixa s 35 točkami, zvezdnik Kevin Durant jih je dodal 24, a je za to potreboval kar 27 metov. Ob tem so sonca v zadnji četrtini zmogla le 14 točk, domači pa so ob tem skok dobili z 48:30. V tretji četrtini, v kateri je Jokić nanizal 18 od tridesetih točk moštva, je bil Phoenix sicer še boljši, točka razlike v tem delu pa je bila premalo za goste pred zadnjim delom, ki ga je s 27:14 dobila domača zasedba, vseskozi zelo dobra v obrambnih nalogah.

James Harden v akciji. FOTO: Maddie Meyer/AFP

V Bostonu je blestel James Harden s 45 točkami, zadel je ključno trojko 8,4 sekunde pred koncem in poskrbel za smrtno tišino, ki je v zadnjih sekundah obeležila polno dvorano TD Garden. Gledalci so več pričakovali od svojega moštva, saj je Joel Embiid, ki ima poškodovano koleno, tekmo spremljal s klopi gostov.

Harden je iz igre metal 17:30 in zadel sedem trojk, Tyrese Maxey je dodal 26 točk, Tobias Harris 18, De'Anthony Melton pa 17. V ekipi Celtics so bili najboljši v napadu Jayson Tatum (39), Jaylen Brown (23) in Malcolm Brogdon (20).