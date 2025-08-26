Srbski dirigent se vrača po manjkajoče zlato

V nadaljevanju preberite:

S potrjeno udeležbo trikratnega najkoristnejšega igralca lige NBA so ambicije srbske reprezentance za EuroBasket 2025 postale kristalno jasne.

Po osvojeni bronasti medalji na olimpijskih igrah v Parizu je Jokićeva odločitev, da znova obleče reprezentančni dres, Srbijo nemudoma postavila v vlogo prvega favorita za naslov.

Vpliv Nikole Jokića sega dlje od njegove individualne statistike. Njegova filozofija in nesebičen pristop k igri sta ključna za ekipno dinamiko. »Joker« ni klasičen center, temveč, kot ga opisujejo analitiki, »dirigent, ki orkestrira vsak napad«, navaja FIBA.basketball.

Njegova miselnost, da je pritisk nujen del športa, saj je nekoč izjavil, da »če te ni strah, če ne čutiš živčnosti, nisi izbral pravega športa«, se prenaša na celotno ekipo in ji vliva mirnost v ključnih trenutkih.

Ta edinstvena kombinacija genialnosti in prizemljenosti ga dela za vodjo, ki ne dominira z egom, temveč z inteligenco in zgledom.