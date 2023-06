Srbski orjak je takoj vzel stvari v svoje roke

Košarkarji Denverja so na prvi tekmi letošnjega velikega finala lige NBA premagali Miami s 104:93. Moštvi igrata na štiri zmage.

Tokratna zmaga pred skoraj 20.000 gledalci v domači Ball Areni je bila gladka. Miami je vodil le s 5:4 in 7:6 v samem uvodu, kasneje pa je ekipa iz Kolorada ušla na varno razdaljo in moštvo s Floride je šele v končnici prišlo na zaostanek, manjši od desetih točk. V tretji četrtini je prednost Denverja znašala že 24 košev.

Pri tem je zanimivo, da so košarkarji Denverja, ki so v finalu zahodne konference odpravili Los Angeles Lakers kar s 4:0 v zmagah in počival kar devet dni, imeli boljši ritem igre kot Miami, ki je šele pred tremi dnevi izločil Boston.

Spet je blestel Srb Nikola Jokić, ki je dokazal, zakaj je dvakrat prejel naziv najboljšega igralca lige – MVP, in dosegel trojni dvojček – 27 točk, 14 podaj in 10 skokov. S tem je postal sploh prvi center, ki je na eni tekmi finala dosegel 14 podaj, skupno pa je v letošnji končnici že devetič dosegel trojni dvojček.

»Tekmeca zelo spoštujemo. A to zmago smo si res želeli. Miami je v končnici zmagoval na prvi tekmi v gosteh in to smo želeli preprečiti,« je novinarjem po tekmi povedal Jokić in dodal: »Najbolj pomembno je bilo zmagati na tej eni tekmi, zato je ta zmaga za nas res nekaj velikega. A mi ne bomo odnehali, Miami ne bo odnehal in čaka nas zelo zanimiv finale.«

V prvih treh četrtinah je Jokić, ki je imel skupen met kar 66,7 odstoten, iz igre zadel le petkrat: »Zelo pomembno je, da se lahko zanesem na soigralce. Ni mi treba zadevati in vseeno lahko dominiramo na terenu. Opravili smo dobro delo.«

Prvi zvezdnik Miamija Jimmy Butler ni bil razpoložen. FOTO: Kyle Terada/Usa Today Sports/Reuters Con

Jamal Murray je k zmagi dodal 26 točk in 10 podaj. S tem je dvojec Jokić-Murray postal prvi z vsaj 25 točkami in 10 skoki na eni tekmi finala po Magicu Johnsonu in Jamesu Worthyju, ki jima je to uspelo leta 1987 v dresu Los Angeles Lakers.

Aaron Gordon je dosegel 16 točk, Michael Porter Jr. 14 in 13 skokov.

Slovenski reprezentant Vlatko Čančar pri zmagovalcih, Denver sploh prvič v zgodovini kluba igra finale, ni dobil priložnosti za igro. Šestindvajsetletni Primorec upa na svoj prvi prstan prvaka, ki ga prejmejo zmagovalci.

Ta bi bil že šesti za slovensko košarko. Po dva imata Beno Udrih (2005 in 2007 s San Antoniom) in Saša Vujačić (2009, 2010 z Los Angeles Lakers), enega pa Rašo Nesterović (2005 s San Antoniom).

Za Miami je Bam Adebayo dosegel 26 točk in 13 skokov, Gabe Vincent je dodal 19 točk, Haywood Highsmith 18 in Jimmy Butler 13.

Druga tekma bo v noči na ponedeljek prav tako v Denverju.