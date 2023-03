Srbski orjak tudi brez pomoči Koprčana do trojnega dvojčka

Nikola Jokić je dosegel 18 točk, 18 skokov in 10 podaj za svoj 25. trojni dvojček v tej sezoni za zmago Denverja proti Memphisu s 113:97. V obračunu najboljših dveh ekip zahodne konference lige NBA ni sodeloval Vlatko Čančar zaradi zvina desnega zapestja.

Denver vodi na vrhu razpredelnice zahodne konference lige NBA z razmerjem 45 zmag in 19 porazov. Memphis na drugem mestu ima razmerje 38 zmag in 24 porazov.

Michael Porter Jr. je dosegel 26 točk, Jamal Murray pa je polovico svojih 22 točk za Denver dal v četrti četrtini.

Ja Morant je dosegel 27 točk in 10 podaj za Memphis, čeprav je nosil masko na obrazu zaradi zlomljenega nosu. Desmond Bane je dosegel 19 točk, Jaren Jackson ml. jih je dosegel 15, Xavier Tillman starejši pa 11 točk in 10 skokov.

Tekma je bila po treh četrtinah izenačena, toda Denver je v zadnji četrtini izepljal delni izid 33:17. Jokić je tekmo končal s svojim 101. trojnim dvojčkom v karieri.

Brooklyn je presenetilo drugo najboljše moštvo vzhodne konference Boston s 115:105 in se pobralo po 28 točkah zaostanka. Mrežice so pripravile povratek k zmagi po največjem zaostanku v tej sezoni lige NBA.

Mikal Bridges je dosegel 38 točk in zbral 10 skokov, Cameron Johnson, ki praznuje svoj 27. rojstni dan, je dodal 20 točk za Brooklyn, ki je znova našel formo po odhodu zvezdnikov Kyrieja Irvinga in Kevina Duranta.

Jaylen Brown je bil najboljši pri Bostonu s 35 točkami. Jayson Tatum, ki praznuje svoj 25. rojstni dan, je dodal 22 točk s 13 skoki, toda Boston je izgubil dve od zadnjih treh tekem in še nekoliko izgubili v primerjavi z Milwaukeejem, ki vodi na vrhu vzhoda.

Julius Randle (30) je s trojko v zadnji sekundi New Yorku prinesel osmo zaporedno zmago. FOTO: Jim Rassol/Usa Today Sports

Julius Randle je v Miamiju dosegel 43 točk, 1,7 sekunde pred koncem pa je dosegel tudi zmagoviti met za tri točke za osmo zaporedno zmago (122:120) New Yorka.

Jimmy Butler je dosegel 33 točk za Miami, Tyler Herro pa jih je dodal 29.

V Chicagu je Devin Booker zadel šest trojk na poti do 35 točk in popeljal Phoenix do zmage nad Chicagom s 125:104. Kevin Durant, ki je odigral svojo drugo tekmo pri soncih, je dosegel 20 točk in tako pomagal Phoenixu, da je zdržal 31 točk DeMarja DeRozana iz Chicaga.

V Atlanti je Dejounte Murray z 41 točkami dosegel rekord kariere in Atlanto popeljal do zmage s 129:111 nad Portlandom. Damian Lillard je za Portland dosegel 33 točk.