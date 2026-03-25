Srbski orjak že do 29. trojnega dvojčka, Luka Dončić ponoči v Indianapolisu

Košarkarji moštva Denver Nuggets so v ligi NBA slavili v Phoenixu s 125:123, junak zmage ekipe iz Kolorada pa je bil srbski center Nikola Jokić, ki je 11 sekund pred koncem dosegel odločilni koš in poskrbel za šesto zmago ekipe na zadnjih osmih tekmah.

Jokić ni dosegel le zadnjega koša na tekmi. S 23 točkami je bil najboljši igralec na tekmi, s 17 skoki pa je poskrbel, da je Denver s 50:41 dobil bitko pod košem, s 17 asistencami za že 29. trojni dvojček v sezoni pa je dodobra razigraval tudi svoje soigralce, med katerimi je 21 košev dosegel Jamal Murray.

Za Phoenix je 22 točk dosegel Devin Booker, eno manj Grayson Allen.

New York Knicks so podaljšali serijo zmag na šest. S 121:116 so premagali New Orleans Pelicans. Jalen Brunson je pri tem dosegel 32 točk, kar sedmerica košarkarjev New Yorka pa je dosegla dvomestno število košev. Karl Anthony-Towns in OG Anunoby sta tekmo končala z 21 točkami, prvi je temu dodal 14 skokov.

Zmaga je bila za New York pomembna predvsem za razvrstitev v končnici, kjer imajo manj kot tri tedne pred koncem rednega dela lige v boju za drugo mesto na vzhodu zmago več od Bostona, ki je doslej odigral dve tekmi manj. Zion Williamson je dosegel 22 točk za New Orleans.

Četrti na vzhodu so Cleveland Cavaliers, ki so s 136:131 premagali Orlando Magic. Donovan Mitchell je ob četrti zaporedni zmagi svoje ekipe dosegel 42 točk. Mitchell je proti Orlandu že tretjič v karieri dosegel več kot 40 točk, s povprečjem 27,2 točke pa je prav on tisti, ki med vsemi aktivnimi igralci v ligi proti tej ekipi s Floride dosega največ točk.

Orlando je po šestem zaporednem porazu vse bližje dodatnim tekmam za končnico, v dveh tednih pa je zdrsnil s četrtega na osmo mesto v konferenci. Paolo Banchero je tokrat dosegel 36 točk.

Charlotte Hornets so s 134:90 premagali že odpisane Sacramento Kings in na devetem mestu vzhoda ohranjajo možnosti tudi za šesto mesto, ki neposredno vodi v končnico. Od trenutno šeste Atlante so oddaljeni dve zmagi. S 27 točkami je bil presenetljivo najučinkovitejši igralec tekme Coby White, ki je tekmo začel na klopi. Na drugi strani je 18 točk dosegel Devin Carter.

Luka Dončić je tudi po prostem večeru z Los Angeles Lakers na tretjem mestu zahoda. Ponoči bo ekipa iz Kalifornije gostovala pri zadnjeuvrščeni ekipi lige Indiana Pacers.