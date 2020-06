Srbski zvezdnik Jokić pozitiven po obisku Adria Toura

Beograd - Košarkarski supezvezdnik Nikola Jokić je zadnji v nizu znanih srbskih športnikov, ki je pozitiven na koronavirus. Kot poroča ESPN, je bil Jokić pozitiven že prejšnji teden, zaradi covida-19 pa je moral prestaviti tudi vrnitev v ZDA, kjer kot center igra za Denver Nuggets. Jokić je bil pozitiven po druženju z rojakom Novakom Đokovićem na Adria Touru.



Srbski košarkarski reprezentant in eden najboljših centrov lige NBA, ki za zdaj ni imel nobenih simptomov, se je testiral že pretekli teden, novica pa je prek RTS udarila nekaj ur za tem, ko je pozitiven test razkril prvi teniški igralec sveta Đoković.



Ta je organiziral ekshibicijsko teniško jadransko turnejo Adria Tour, ki se je zaradi okužb s covidom-19 predčasno končala že po prvih dveh postojankah v Beogradu in Zadru.



Jokić in Đoković sta se srečala na košarkarski tekmi 12. junija v Beogradu, ki je potekala v okviru Adria Toura, ta pa je bil, kot kaže, upravičeno, tarča kritik športne javnosti.

Neupoštevanje protokolov

Športna javnost je organizatorje kritizirala zaradi neupoštevanja higienskih protokolov, osebne razdalje, polnih tribun na turneji, sproščenosti igralcev in navijačev na turnirjih in neuporabo zaščitnih mask. Igralci so se objemali, pozirali na fotografijah in se zabavali po nočnih klubih.



Denver Nuggets, ki so v boju za naslov severnoameriške košarkarske lige NBA, bodo danes začeli priprave na nadaljevanje sezone konec julija. Jokić je prvi zvezdnik moštva.