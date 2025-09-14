Srce in znanje imamo, manjka nam hitrost

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko je bila nogometna tekma v Baslu ena sama beda, švicarska zaušnica s 3: 0 pa celo preblaga, je bila košarkarska v Rigi proti svetovnim prvakom Nemcem poslastica, a brez srečnega konca. A kot je že v navadi, zanimale so me podrobnosti, tiste, ki praviloma dajejo dodano vrednost, samozavest in upanje, da je Slovenija v dveh tako prestižnih panogah na pravi poti.

Ali je? Nogometni razvoj oziroma sledenje trendom je zanesljivo v leru in celo nazaduje. Tudi košarkarska reprezentanca ni tako odlična, kot bi lahko sodil po pogumnih bitkah na Poljskem in v Latviji. Naj košarkarjem vzamemo Luko Dončića in bomo videli, kam sodimo in koliko zmoremo? Toda podobno, a veliko manj, je pri nogometaših, kjer vprašanje z »vesoljcem« Benjaminom Šeškom ali brez njega ni tako odločilno. Pri obeh reprezentancah je bila več kot očitna tudi hitrost, natančneje pomanjkanje hitrih igralcev.