Srečneži si manejo roke, cena vstopnice za finale je zgodovinsko rekordna

V New Yorku je po prvi uvrstitvi New York Knicks v finale lige NBA po letu 1999 zavladala evforija. Še najbolj se je veselijo finančniki »kratkohlačnikov«, saj je sprožila zgodovinski skok cen vstopnic in razcvet njihove vrednosti na poprodajnem trgu.

Medtem ko Knicks čakajo na finalnega tekmeca, se cene vstopnic v znameniti dvorani v Madison Square Gardnu dvigujejo v višave. Zaradi izjemnega povpraševanja navijačev so postale najdražji »košček papirja« v zgodovini finalnih obračunov lige NBA. Za prvo domačo tekmo, tretjo v finalni seriji, je bila izhodiščna začetna cena 3275 evrov, za četrto tekmo je že dosegla 3439 evrov in za morebitno šesto, zadnjo v Madisonu, pa 5290 evrov.

New York Knicks so do finala nanizali kar 11 zmag, le v prvem krogu končnice so imeli nekaj več težav, ko so proti Atlanti zaostajali v zmagah z 1:2, nato pa v silovitem jurišu izločili Philadelphio in Cleveland.