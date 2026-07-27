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Košarka

Zanj odšteli premoženje, zdaj obljublja: Za Dončića bom tekel skozi zid

Walker Kessler je v prvih izjavah za javnost kot član Los Angeles Lakers pustil dober vtis, napovedi bo moral upravičiti tudi na parketu.
Walker Kessler je zdrav in v polnem zagonu v pripravah na novo sezono. Foto NBA
Galerija
Walker Kessler je zdrav in v polnem zagonu v pripravah na novo sezono. Foto NBA
Nejc Grilc
27. 7. 2026 | 20:00
27. 7. 2026 | 20:58
2:39
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Poletna liga NBA v Las Vegasu je priložnost za igralce, da se prvič predstavijo novinarjem kot člani novih moštev in razgrnejo svoja pričakovanja za prihodnost. Pri Los Angeles Lakers so glavni zvezdniki, vključno z Luko Dončićem, že sredi kondicijskih priprav na novo sezono, še posebej se jo veseli tudi Walker Kessler. Novi center je glavna okrepitev moštva, zaveda se, da so Jezerniki zanj pošteno segli v žep in porabili večino kapitala, ki jim je bil na voljo. »Ko ti moštvo tako zaupa in je zate pripravljeno odšteti toliko, je jasno, da organizacija verjame vame in mi zaupa. In to čutiš tudi na parketu, jaz pa sem človek, ki bo za njih in za soigralce, ki mi zaupajo, šel tudi skozi zid, če bo potrebno,« obljublja 24-letni Kessler. Veseli se tudi igranja s slovenskim zvezdnikom, ki bo ...

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ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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