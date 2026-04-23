Košarka

Star je 48 let, a bolj verjame v lastno smrt kot v zmago New Yorka

Legendarni košarkar Bostona Paul Pierce je izpostavil štiri franšize, ki v času njegovega življenja ne bodo osvojile prstana. Med njimi so tudi New York Knicks.
Paul Pierce v pogovoru z Jalenom Brownom. FOTO: Bob Dechiara/Reuters
Paul Pierce v pogovoru z Jalenom Brownom. FOTO: Bob Dechiara/Reuters
Nejc Grilc
23. 4. 2026 | 10:00
Franšiza z največjim številom navijačev na svetu se nikakor ne more prebiti na košarkarski prestol. New York Knicks zdaj z Jalenom Brunsonom in Karlom-Anthonyjem Townsom znova verjamejo, da je presenečenje možno, lanska evforija po zmagi v konferenčnem polfinalu nad Bostonom je pokazala, koliko bi zmaga pomenila navijačem v velikem jabolku. Paul Pierce pa ne verjame, da bodo dočakali katarzo.

Ne zaustavijo niti prehlada? Los Angeles Lakers so že na pol poti

»Štiri franšize v ligi NBA v času mojega življenja niso in tudi ne bodo osvojile naslova prvaka, v to sem prepričan. Prej bom umrl, preden bodo Atlanta Hawks, Sacramento Kings, Portland Trail Blazers in tudi New York Knicks prvaki. Mogoče bo to uspelo Phoenixu, Minnesoti, tudi Utahu, zagotovo pa ne bo uspelo New Yorku,« je prepričan danes 48-letni Pierce, ki je z Bostonom leta 2008 postal prvak.

Jalen Brunson je ljubljenec navijačev v New Yorku. FOTO: Dale Zanine/Reuters
V New Yorku Kratkohlačniki vse od leta 1973 čakajo na naslov prvaka, najbližje so mu bili v obdobju, ko je za njih igral Patrick Ewing, v tem tisočletju pa jim je nekaj veselja prinesel le Carmelo Anthony. Franšizo je zaznamovalo slabo vodenje in vprašljive odločitve lastnika Jamesa Dolana, ki pa se je v zadnjih letih umaknil in pustil ekipi z Leonom Rosom na čelu, da moštvo zgradi po svoje.

Kot da poškodba in operacija nista bili dovolj, se zdaj zapleta tudi okrevanje

Prihod Jalena Brunsona je pomenil prelomnico, veliko manevrskega prostora za izboljšave pa v New Yorku ni več, zato so navijači prepričani, da če kdaj, potem morajo naslov osvojiti letos. »Morate se zavedati, da če nekdo v tem mestu postane prvak, bo takoj postal legenda za vse večne čase,« je zaključil Pierce. 

New York KnicksNBABoston CelticsJalen BrunsonkončnicaPaul Pierce

