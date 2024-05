Stavnice na strani Dončića, Dallas ima prvo zaključno žogico

Košarkarji Dallasa bodo v noči na nedeljo ob 2. uri zjutraj v American Airlines Centru gostili Oklahomo, po petih tekmah pa vodijo s 3:2 v zmagah. Z zmago bi potrdili uvrstitev v finale zahodne konference, razlog za optimizem pred novo zahtevno tekmo s 1. nosilci pa je vrnitev Luke Dončića v pravo tekmovalno formo.

»Na domačem parketu bomo potrebovali tako razpoloženega Luka, kot je bil na zadnji tekmi. Bil je agresiven, potegnil je prave odločitve, znova so mu stekle trojke od daleč in potem je lažje prišel tudi v raketo. Igral je osredotočeno, bil je odličen,« ga je hvalil trener Jason Kidd, ki se zaveda, da bodo večji prispevek potrebovali tudi od drugega zvezdnika Kyrieja Irvinga: »Kai potrebuje več metov na koš, moramo zarisati takšne akcije, da ga osvobodimo. Večkrat ima na sebi celo tri branilce in se, kot je tudi prav, raje odloča za podaje.«

Irving je na 5. tekmi dosegel 12 točk, a se zaveda, da ključni trenutki še prihajajo: »Ni mi lahko, a sem sprejel to vlogo in več energije posvečam obrambi. Na meni so tudi po trije branilci, seveda bi se lahko odločil za težke mete, tudi to boste še dočakali, ko bo zares potrebno.«

Oklahoma je bila v rednem delu sezone najboljše moštvo pri metih za tri. Na vseh treh tekmah, ki jih je Dallas dobil, so zadeli le po 10 trojk, podobno uspešni bodo Teksašani v obrambi morali biti tudi na šesti tekmi. FOTO: Alonzo Adams/Reuters

Za uspeh Dallasa bo zelo pomembna obramba. Oklahoma je v rednem delu sezone le trikrat končala tekmo z manj kot 100 doseženimi točkami, bili so tudi najboljše moštvo pri metih za tri točke, v končnici pa jih je Dallas trikrat dobro ustavil: na tretji tekmi so dosegli 101, na četrti 100, na peti pa le 92 točk. »Ko smo se poleti zbrali na pripravah, je bila prva stvar, ki jo je trener Kidd poudaril, da moramo ekipe zadržati na manj kot 100 točkah. Zdaj vidimo, da je imel zares prav,« pravi joker s klopi Josh Green.

Serija se lahko danes ponoči konča, v primeru neuspeha Dončića in soigralcev pa bi se za sedmo tekmo vrnila v Oklahomo. Z zmago bi se uvrstili v konferenčni finale, kjer je Dallas v sezoni 2022 že bil in izgubil proti Golden State Warriors. Stavnice precej več možnosti za uspeh pripisujejo domačinom, kvota na zmago Dallasa se giblje okrog 1,5.