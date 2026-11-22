Komaj 18-letni Stefan Joksimović že nastopa v evroligi, prihodnje leto pa bi lahko visoko kotiral tudi na naboru lige NBA. V prvem televizijskem intervjuju po prestopu je za RTV Slovenija spregovoril o svojih ambicijah, primerjavah z Luko Dončićem in življenju v Španiji.

Mladi košarkar Baskonie, ki je pred dnevi dopolnil 18 let, že nabira izkušnje v evroligi, kjer je debitiral kot najmlajši igralec v zgodovini baskovskega kluba. Novembra lani je pri vsega 17 letih in 12 dneh postal tudi najmlajši košarkar, ki je zaigral za slovensko člansko reprezentanco.

Joksimović, sin nekdanjega slovenskega reprezentanta Nebojše Joksimovića, je v pogovoru za Televizijo Slovenija spregovoril o svojem hitrem vzponu in visokih pričakovanjih, ki ga spremljajo – kljub mladosti ostaja samozavesten. »Vem, česa sem sposoben. Veliko tudi pomeni, če ti zaupa trener, kot je meni selektor Sekulić. On mi je dal priložnost, da se izkažem, vzel sem jo in potem vse pride samo,« je dejal.

Poleti je s slovensko reprezentanco do 18 let osvojil naslov evropskega prvaka in bil izbran za najboljšega posameznika prvenstva. Njegove predstave niso ostale neopažene niti onkraj Atlantika, saj ga nekatere napovedi uvrščajo med najvišje izbore nabora lige NBA leta 2027.

»Lepo je slišati, da ti nekdo pove, da si zdaj med tremi prvimi izbori. Se pa skušam ne ozirati na to, ker je še dolgo do takrat, veliko se lahko še spremeni,« je pojasnil Joksimović, ki se želi za zdaj predvsem dokazovati v Baskonii.

Mladi organizator igre se ne izogiba niti primerjavam z Luko Dončićem. »Lepo je biti primerjan z zvezdo, z nekom, kot je on. Ampak to je samo še večja motivacija, da narediš naslednji korak,« je povedal in dodal, da je bil njegov prvi košarkarski vzornik Goran Dragić.

Čeprav je že pri rosnih letih zapustil Slovenijo in se preselil v Španijo, se je na življenje v tujini hitro privadil. Pri razvoju mu veliko pomaga tudi nekdanji slovenski reprezentant in zdajšnji agent Saša Zagorac, s katerim je v rednem stiku.

Pri delu mu pomaga tudi vera

Na vprašanje, kaj je skrivnost njegovega uspeha, je Joksimović izpostavil predvsem samozavest in trdo delo. »Imam veliko samozavest, verjamem vase, verjamem v delo, ki ga opravljam. Sem tudi zelo veren, verjamem, da mi pri tem pomaga Bog. In trening. Trening naredi dobrega igralca, brez treninga ne moreš priti do tega.«

Ob visokih ciljih pa ne pozablja na bistvo košarke. »To je najbolj pomembno – da se zabavaš na igrišču. Da si sproščen,« je za RTV Slovenija še poudaril eden najobetavnejših slovenskih košarkarjev, ki v prihodnosti odkrito pogleduje tudi proti najmočnejši ligi na svetu.