Steph Curry bo izpustil tekmo zvezd, Luka Dončić je še pod vprašajem

Zvezdnik lige NBA Stephen Curry bo izpustil tekmo zvezd NBA v nedeljo v Intuit Domu v Inglewoodu. Ta košarkarski spektakel bodo gostili člani Los Angeles Clippers. Slovenec Luka Dončić, ki je zaradi težav s stegensko mišico izpustil dve tekmi v ligi NBA, še ni odpisan za ekshibicijsko tekmovanje.

Curry bo tekmo All-Star izpustil zaradi težav s kolenom. Sedemintridesetletnik bo ta teden izpustil tudi naslednjo tekmo Golden State Warriors proti San Antonio Spurs.

Član zlatega sanjskega ameriškega moštva z iger v Parizu še ni zdrav. Čuti bolečine v desnem kolenu, je sporočil trener bojevnikov Steve Kerr.

Kerr upa, da bo kmalu lahko spet poklical štirikratnega prvaka lige NBA.

»Iz dneva v dan ocenjujemo njegovo stanje, zato je težko z gotovostjo napovedati, ali bo igral na prvi tekmi po premoru, a upanje vedno obstaja,« je dejal Kerr.

Po krajšem premoru, katerega vrhunec je revijalna tekma, bodo Clippers redni del sezone nadaljevali 19. februarja proti Boston Celtics.

Luka Dončić je izpustil lanski »all stars«, najbrž bo tudi letošnjega. FOTO: Kijoši Mio/Imagn Images Via Reuters Connect

Curry, ki ima 11. nastopov na tekmi vseh zvezd, je tekmo proti Detroit Pistons (124:131) 30. januarja zapustil v bolečinah. Po besedah Kerryja je že teden dni pred tekmo z Detroitom imel bolečine v kolenu.

Curry je nato opravil preiskavo z magnetno resonanco. Zaradi poškodbe je 37-letni košarkar izpustil tudi tekmo vseh zvezd leta 2023.

Tekma zvezd ne sodi v redni del sezone lige NBA. Ker gre za revijalno tekmo, košarkarji ne igrajo obrambe, in gre za šov metov na koš.

Lani je zasedba Shaquilla O'Neala s pomočjo Curryja in Jaysona Tatuma slavila na tekmi All Star v San Franciscu. Curry in Tatum sta blestela v finalu sicer povsem novega formata.

Slovenski zvezdnik Luka Dončić ni bil del spektakla. Ljubljančan je od 2020 do leta 2024 petkrat zapovrstjo zaigral na tekmi zvezd, a je v pretekli sezoni zaradi poškodbe izpustil preveč tekem lige NBA, da bi prišel v obzir za glasovanje.

Letošnja udeležba Slovenca na tem spektaklu pa je pod vprašajem zaradi težav s stegensko mišico, poškodbo, ki jo je staknil v petek na tekmi proti Philadelphii. Je že izpustil tekmi proti Warriors in Oklahoma City Thunder. Za zdaj ni jasno, kdaj se bo vrnil na parket.

Dončić velja za enega najbolj izrazitih kandidatov za naziv najkoristnejšega igralca MVP sezone. Trenutno je s povprečjem 32,8 točke na tekmo vodilni strelec v ligi NBA.

Poleg točk v povprečju dosega 7,8 skoka, 8,6 podaje in 1,5 ukradene žoge, pri čemer ima 46,2-odstotni met iz igre, 36,6-odstotni met za tri točke ter je povprečno 77,5-odstotno učinkovit pri prostih metih.